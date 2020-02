Habla AJ Hinch tras escándalo de robo de señales

El exmánager de los Astros AJ Hinch no descarta la percepción de que el campeonato de la Serie Mundial que Houston ganó en 2017 quedó viciado por el escándalo de robos de señales que provocó su despido.

"Es justo cuestionarlo", dijo Hinch en una entrevista con MLB Network. "Y creo que todos deberán sacar sus propias conclusiones".

Hinch y el gerente general Jeff Luhnow fueron suspendidos por una temporada por el comisionado Rob Manfred, quien determinó que Houston empleó ilícitamente dispositivos electrónicos para robar señales durante la campaña en la que ganó el título. De inmediato, el dueño del club Jim Crane despidió tanto a Hinch como a Luhnow.

En un adelanto de la entrevista que será transmitida la noche del viernes, Hinch defendió el talento de sus jugadores, pero señaló que el equipo se expuso a que sus logros queden manchados. "Confío que con el paso del tiempo se pruebe que no fue por eso (haciendo trampa)", dijo. "Pero entiendo la pregunta. Desafortunadamente, abrimos esa puerta".

El informe de Manfred resaltó que la trampa fue "gestada por los jugadores" y que Hinch no la apoyó, pero también mencionó que el dirigente no expresó su desaprobación a los peloteros. Hinch manifestó que no puede precisar cuán tanto se benefició el equipo con el robo de señales.

"Desafortunadamente, nadie puede responder a esa pregunta", dijo Hinch. "No puedo detallar las ventajas o lo que ocurrió realmente. Pero nosotros mismos nos hicimos daño".

Hinch pidió disculpas mediante un comunicado en el día que fue despido, pero los peloteros de los Astros - que recibieron inmunidad y por lo tanto no fueron sancionados dentro de la investigación de Grandes Ligas - han sido renuentes en decir que lo lamentan. Durante la reunión de dueños el jueves, Manfred dijo que no está decepcionado de que ningún jugador ha ofrecido disculpas.

"Aún hay tiempo para ver lo que los jugadores de Houston dirán", dijo Hinch, apuntándole a los entrenamientos de pretemporada como un posible momento para expresar remordimiento.