Justifica Jorge Zermeño pruebas antidopaje en Simas Torreón

El alcalde de Torreón, Jorge Zermeño, admitió que existen indicios de consumo de sustancias prohibidas entre trabajadores sindicalizados del Simas Torreón, situación que precisamente motivó la aplicación de las pruebas antidopaje en el sistema durante el pasado martes.

Fue durante el viernes que un grupo de empleados sindicalizados, pertenecientes a la Unión Sindical de Empleados de La Laguna, realizó un paro de labores en las sucursales del Simas Torreón; acusaron ser víctimas de presiones y hostigamientos por no haberse sometido a pruebas antidopaje durante el pasado martes, además de tener diversas "violaciones" en su contrato colectivo de trabajo.

Al ser preguntado directamente sobre si existían casos de consumo de sustancias prohibidas entre los empleados sindicalizados, el alcalde Zermeño contestó afirmativamente, además de que cuestionó a los inconformes por su actitud.

"Yo me hago las pruebas y cualquier persona; a cualquier persona en el Municipio, en la Policía, se hacen pruebas antidoping. O sea, ¿cuál es el problema? Ahora, si alguien da positivo y no puede llevar a cabo determinado trabajo, pues se habla con él, yo no le puedo prestar un vehículo a alguien que pueda tener indicios de que no tiene un comportamiento adecuado... Nosotros tenemos la responsabilidad de hacer las cosas bien, hay que cuidar la integridad física de ellos, hay que cuidar la integridad de los bienes que son tuyos, míos, de la ciudadanía".

Entrevistados por El Siglo de Torreón, los miembros de la Unión Sindical de Empleados de La Laguna, señalaron que están en contra de la aplicación de las pruebas de dopaje en Simas Torreón, no por temor, sino por la "poca confianza" que tienen en los resultados que se tengan, además de que la situación no se encuentra contemplada en el contrato colectivo vigente.

La misma desconfianza en la aplicación de las pruebas de control de dopaje fue manifestada por los empleados sindicalizados adheridos a la CTM, cuyos 439 miembros se negaron terminantemente a ser parte de las pruebas; el mismo martes por la mañana también reclamaron que supuestamente habían sido víctimas de hostigamiento.

Al respecto, el gerente general del Simas Torreón, Juan José Gómez, dijo el mismo viernes que buscarán tener una reunión con los líderes sindicales durante la próxima semana, en la cual dejarán en claro el tema de los controles antidopaje, además de las presuntas acciones de hostigamiento.

