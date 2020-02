Esperan trabajadores de habilidades blandas

La directora de la empresa de reclutamiento Que Te Contraten, Divia Gama, señaló que los empleadores cada vez requieren de mayores herramientas para poder contratar a quien pueda desarrollar una práctica laboral más eficiente, por lo que dijo, que observando los perfiles de sus usuarios, para determinar la frecuencia con la que se contrataba a personas con diferentes habilidades se mostró que las habilidades llamadas blandas son las que mayormente hacen falta en la mano de obra lagunera.

Mencionó que las grandes empresas de todo el del mundo ponen sus ojos en los profesionales que han sido capaces de desarrollar sus habilidades blandas en paralelo a sus estudio.

"Las grandes empresas han dejado de darle tanta relevancia al número de diplomas con los que cuenta un candidato para pasar a enfocarse en el desarrollo de sus habilidades blandas o transversales, las cuales a diferencia de las habilidades duras, que se identifican con todo el conocimiento académico curricular obtenido durante el proceso formativo formal, las habilidades blandas tienen que ver con la puesta en práctica integrada de aptitudes, rasgos de personalidad, conocimientos y valores adquiridos", manifestó.

Dijo que si bien es importante la formación académica, dentro de la cual hoy en día el aprendizaje de otro idioma es fundamental, cuestiones que tienen que ver con valores, rasgos de la personalidad, el saber trabajar en equipo, entre otras características, son en las que mayormente se fijan las empresas.

Dentro de las habilidades blandas, indicó, se encuentra el ser claro a la hora de comunicar cualquier eventualidad, ya sea buena o mala; la creatividad, también es importante, en donde el contar con inventiva propia y generar ideas innovadoras es una de las aptitudes más buscadas.

Asimismo, dijo que la honestidad, responsabilidad, empatía, trabajo en equipo, proactividad, adaptación al cambio, orientación al cliente, entre otras, son de igual forma, parte de las herramientas que las empresas buscan en el perfil de quien van a contratar.

"Entre las más buscadas figuran las habilidades comunicativas y de relacionamiento, la creatividad, la capacidad de trabajar en equipo, la responsabilidad, la honestidad, el compromiso, la empatía y las actitudes proactivas a la hora de resolver problemas y generar ideas innovadoras que ayuden a impulsar el crecimiento de la organización", detalló.

Otra de las herramientas que, externó, se toman como básicas por parte de las empresas que requieren de profesionistas con gran preparación tanto en sus habilidades blandas, como en lo que se refiere a lo intelectual, es el que cuenten con el idioma inglés, lo cual, dijo Gama, en la Laguna no se encuentra tan fácilmente.

"Esta es una situación de la que me he dado cuenta al momento en que realizamos un reclutamiento, existen empresas que nos dicen que requieren de ingenieros y van a ganar muy buena cantidad, sin embargo, los currículum presentados aunque son maravillosos, a la hora de preguntar el nivel de inglés la mayoría de todos era bajo o básico, no sabían mantener una conversación en inglés y lamentablemente se descarta a muchísima gente muy buena por esta situación", ostentó.

Aunque no proporcionó números, Divia Gama confirmó que sí es un porcentaje muy alto de los solicitantes que dijeron no contar con el inglés, por lo que se vieron en la necesidad de buscar gente de fuera de la ciudad para muchas vacantes.