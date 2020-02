Llaman a crear espacios habitables en La Laguna

La subsecretaria de Desarrollo Urbano y Vivienda de la Sedatu, Carina Arvizu Machado, destacó la importancia del ordenamiento general de viviendas como un factor para lograr una "mejor calidad de vida" en la Zona Metropolitana en la Laguna.

Arvizu Machado formó parte del panel directivo del Foro Metropolitano de Gestión, que la propia Sedatu organizó en Torreón el viernes, ahí exhortó a las autoridades locales a que se trabaje en favor de la procuración de espacios habitables con la planeación adecuada, lo que será uno de los principales pasos para evitar situaciones como la delincuencia, el abandono de sectores y la precarización de condiciones sociales de las familias.

"Lamentablemente hoy vemos en nuestra zonas metropolitanas el fracaso de un modelo de vivienda en donde se preponderó el desarrollo económico y el crecimiento económico, se construyeron muchas viviendas en muchas partes, en donde en realidad no hay acceso al transporte público, no estaban cerca de los servicios, eso ha generado que hoy no siquiera tengamos un dato certero de cuántas viviendas abandonadas hay".

Dijo que una de las propuestas que se tienen desde el Gobierno Federal se ha dado ya con la presentación del Programa Nacional de Vivienda, mismo que ya ha comenzado a aplicarse en distintos puntos de México, siendo la Comarca Lagunera una de las zonas que podrían seguir en la lista de las acciones federales.

Señaló que la intención del programa es revisar con detalle la situación de viviendas en general, la forma en la que se ha permitido su construcción, los servicios públicos a los que se tiene acceso y la cobertura de programas locales de apoyo de los que son objeto, a partir de ahí se determinan acciones específicas para solucionar carencias.

"En el mes de noviembre publicamos el programa nacional de vivienda, se hizo el evento de lanzamiento, este programa es uno que dentro de sus cinco objetivos principales, uno de los más importantes es el tema territorial, es el tema de la ordenanza y de entender que no es vivienda por vivienda, es vivienda que tenga un entendimiento del contexto del contorno, es el primer programa de vivienda a nivel mundial que utiliza los siete elementos de la vivienda adecuada, en la que uno de ellos es su ubicación".

Destacó el caso de viviendas abandonadas a causa de una planeación incorrecta en el tema habitacional, dijo que la cifra a nivel nacional estimada por parte del Infonavit es de 650 mil fincas, aunque la cifra podría ser mayor debido a que muchas de las mismas se vuelven a habitar por el desorden que luego impera en cada sector, lo que complica tener cifras confiables.

Dijo también que una "realidad" es que muchas de esas viviendas abandonadas son también ocupadas posteriormente por pandillas o grupos del crimen organizado, lo que ocurre generalmente en zonas de la periferia de las zonas metropolitanas.

"Nos toca articular a todas las instancias a nivel federal que tienen que ver con el territorio, desde la parte agraria que es muy importante, hasta el área de gestión de suelo, por primera vez vamos a tener un Programa Nacional de Suelo", destacó Carina Arvizu, quien no descartó a La Laguna para ser incluido en el mismo.