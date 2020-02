Zermeño y Vitela ven agenda 'metro'

El primer acercamiento entre la alcaldesa de Gómez Palacio, Marina Vitela, y su homólogo de Torreón, Jorge Zermeño, se dio precisamente en el marco de los Foros Metropolitanos de Gestión que organiza la Sedatu a nivel federal, y uno de los primeros temas a tratar fue la homologación en los horarios de la venta de alcohol.

Aun cuando la necesidad de una visión metropolitana ha hecho parte de la agenda ciudadana, quien reiteró su desinterés por reunirse con los otros ediles de la región fue el alcalde priista de Lerdo, Homero Martínez.

Para el alcalde de Lerdo, homologar los horarios para la venta de alcohol no será un tema de discusión al menos en Ciudad Jardín, porque "yo he sido muy puntual en no moverle al tema, ahí están los índices de accidentes provocados por el alcohol, y ustedes lo pueden comparar, son muy distintas las estadísticas que tenemos en Lerdo a Torreón o Gómez Palacio".

Jorge Zermeño y Marina Vitela conversaron informalmente al término de la primera jornada de los foros y reconocieron la necesidad de coordinar acciones por el bien de la región y sus habitantes; además se comprometieron a tener en el corto plazo una reunión de trabajo para buscar un "frente común" en cuanto a agenda de gobernanza.

La agenda metropolitana incluye temas como la movilidad, el agua, la verificación vehicular y los proyectos que se pueden presentar para los recursos de zonas metropolitanas, además de la necesidad de un Implan regional, que presente en un plan de trabajo integral para las tres principales ciudades.