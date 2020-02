Se divierten en Hoy no me puedo levantar

Luego de varios meses de ensayo, Belinda y Yahir, por fin dieron su gran paso juntos en la obra Hoy no me puedo levantar, de la cual aseguraron, fue un momento divertido en el que los besos sólo son parte de la fantasía del musical.

La noche del jueves, la pareja de actores presentaron a la prensa el musical, que estará en cartelera sólo 60 funciones, bajo la producción de Alejandro Gou.

Está será la última temporada que se monta , por cuestión de derechos de la obra.

Belinda, quien interpreta a María, comentó a la prensa su felicidad y reconoció que fue presa de los nervios; sin embargo, todo salió conforme se había ensayado, "cada uno subió al escenario a dar lo mejor y hay mucho trabajo detrás de este proyecto".

Por su parte, Yahir mencionó que, para él, esta pieza teatral es un sueño hecho realidad, "estamos contentos con la respuesta y estamos muy comprometidos con este trabajo".

Al ser cuestionado sobre un posible romance con Belinda, Yahir comentó que nada de esto es verdad, pues la relación sólo es entre "María" y "Mario". El cantante dijo que "no me cuesta nada besarla, porque son reales, pero también hay mucha química entre nosotros y nos estamos divirtiendo cada noche". "Belinda es una mujer que admiro mucho y la quiero, pero hasta ahí", enfatizó Yahir, quien estaba sumamente emocionado por la respuesta del público, que no cesaba de aplaudir al término de la función, en la que volvieron a sonar los éxitos del extinto grupo español Mecano.

Referente a los cuestionamientos de que Yahir hace playback, su compañera Belinda salió en su ayuda, al revelar que en el teatro es imposible hacer esto, "el escenario se merece respeto y nosotros estamos comprometidos con el montaje y con la compañía", aseguró.