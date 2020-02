Reconoce Alcalde 'consumo de sustancias' en Simas

El alcalde de Torreón, Jorge Zermeño, admitió que existen indicios de consumo de sustancias prohibidas entre trabajadores sindicalizados del Simas Torreón, situación que precisamente motivó la aplicación de las pruebas antidopaje el pasado martes.

Paro de labores

Ayer, un grupo de empleados sindicalizados pertenecientes a la Unión Sindical de Empleados de La Laguna, realizó un paro de labores en las sucursales del Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento (Simas), y denunció ser víctima de presiones y hostigamientos por no haberse sometido a las pruebas antidopajes durante el pasado martes, además de tener diversas "violaciones" en su contrato colectivo de trabajo.

Al preguntarle directamente sobre si existían casos de consumo de sustancias prohibidas entre los empleados sindicalizados, el alcalde contestó afirmativamente, además de que cuestionó a los inconformes por su actitud.

"Yo me hago las pruebas y cualquier persona, a cualquier persona en el municipio, en la Policía se hacen pruebas antidoping o sea, ¿cuál es el problema? Ahora, si alguien da positivo y no puede llevar a cabo determinado trabajo, pues se habla con él, yo no le puedo prestar un vehículo a alguien que pueda tener indicios de que no tiene un comportamiento adecuado... nosotros tenemos la responsabilidad de hacer las cosas bien, hay que cuidar la integridad física de ellos".

Llamado

Jorge Zermeño pidió a los trabajadores sindicalizados del Simas Torreón tener responsabilidad y realizarse las pruebas de control de dopaje, pues buscan procurar un mejor servicio.

2 SINDICATOS

De trabajadores del Simas se negaron a que sus agremiados realizaran el antidoping.