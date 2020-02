Maestra de Matamoros pide útiles escolares para alumnos de escasos recursos

Ma. Guadalupe Renteria Barragán, docente de la materia de Lectura, Expresión Oral y Escrita del CBTa 206, del ejido Manantial, de Matamoros, Coahuila, solicita la cooperación de los laguneros que quieran donar útiles escolares para alumnos de este plantel que tienen grandes dificultades económicas.

Necesitan mochilas, lápices, plumas, libretas, colores, borradores, hojas blancas tamaño carta y oficio, calculadoras científicas, papel bond, y USB.

Personas o empresas que deseen colaborar pueden comunicarse con la maestra para mayor información y logística de la entrega que se realizará el próximo martes 11 de febrero. El número telefónico de contacto es 87 11 39 25 93.

"Viendo las carencias económicas de mis alumnos y gracias a la confianza que muchos de ellos me dispensan, consideré hacer un llamado a mis ex alumnos y otras personas que tengo en conocida red social, para que me ayudaran a ayudar y donaran mochilas, lápices, plumas, libretas, colores, borradores, hojas blancas tamaño carta y oficio, calculadoras científicas, papel bond, USB y lo que su generosidad les dictara".

Aclaro que "lo que estoy haciendo es personal, la institución está al margen", dijo la docente.

La maestra mencionó que hace esto porque entiende de las necesidades por las que atraviesan varios alumnos, lo que en muchas ocasiones los lleva a la deserción escolar.

"Amo mi quehacer docente, comparto lo que puedo y entiendo las necesidades no solo económicas, sino también afectivas de los jóvenes estudiantes de bachillerato, por mi origen humilde yo cuando puedo pago su inscripción, compro un libro, un cuaderno u otra cosa", dijo la maestra, razón por la que espera poder tocar el corazón de otras personas de la comunidad, docentes, empresas y laguneros en general.

"Y que sean testigos de que entregaré el material que se va adquirir con cooperación económica o material de personas generosas y de buen corazón", dijo Rentería Barragán.