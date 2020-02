¿Cuáles son los chocolates que pasaron la prueba de Profeco?

Los chocolates macizos que se comercializan en cajas o bolsas en México cumplen con la Norma Oficial Mexicana, al contener manteca de cacao como ingrediente principal, afirmó la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco).

Las marcas que analizó la Profeco y que cumplen con la normatividad para ser clasificados como chocolates son Picard, Colosseo, La Suiza, Lindt Lindor, Lady Godiva, Bremen Cerize, Sanborns Chocolates, Hersheys, Laposse y Carlos V.

Aunque la Profeco encontró que los rellenos de Lindt Lindor chocolate con leche relleno suave y Colosseo Momenti Cacao chocolate amargo italiano están constituidos principalmente de grasa vegetal.

En el caso de Ferrero Collection Surtido de especialidades y chocolates, solamente una tercera parte son chocolates; los otros 16 son galletas cubiertas con otros ingredientes como coco con relleno cremoso o trocitos de avellana.

"Nos sorprendió que puede haber el caso de que en una caja de chocolates no siempre todas las piezas lo sean como la marca: Ferrero Collection", dijo la Profeco en su estudio.

A pesar de ello, la Profeco aseveró: "Queríamos saber si los chocolates que adquirimos lo son. Buenas noticias el 100% de ellos lo son", al cumplir con la Norma Oficial Mexicana NOM 186 cacao, chocolate y productos similares, y derivados del cacao, la cual define al chocolate como un producto elaborado a partir de una mezcla de pasta de cacao, manteca de cacao, cocoa adicionado de azúcares u otros edulcorantes.

Es decir, que sea blanco, amargo, con leche o semiamargo, su grasa no debe contener una proporción mayor al 5% de grasa vegetal diferente a la manteca de cacao. "Un chocolate no debería ostentarse como tal si no cumple con lo anterior".