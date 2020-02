Belinda y Danna Paola podrían trabajar juntas

El productor Alejandro Gou echa por tierra las especulaciones de que Belinda y Danna Paola sostienen una rivalidad, ya que en breve podrían trabajar juntas para un proyecto teatral.

En declaraciones a la prensa, Gou explicó que no ha tenido aún pláticas con Danna Paola, debido a que estaba muy involucrado con el montaje de Hoy no me puedo levantar”, que estrenó el pasado 31 de enero.

Sin embargo, espera platicar con Danna Paola en unos días, porque en el caso de Belinda, le ha confirmado que estaría más que gustosa de poder trabajar con la actriz de historias como María Belén.

“Los medios las han enfrentado siempre, pero ellas no tienen problemas e incluso, Belinda la admira y me ha preguntado cómo trabajaba Danna”, apuntó el empresario teatral, quien está afinando detalles para la obra en la que reuniría a estas jóvenes actrices.

“Me encantaría verlas a las dos juntas en escena, pero creo que el público es quien saldrá beneficiado si se logra este proyecto”, apunto Alejandro Gou, quien también ha realizado piezas como Jesucristo Súper Estrella, entre otras.