Ana Bárbara estrena video de su colaboración con Bronco

Ana Bárbara anunció este jueves 7 de febrero el lanzamiento de su nuevo sencillo Mi Corazón en colaboración con la agrupación Bronco, a través de sus redes sociales.

Se trata de una canción Mariachi-grupera producida por Junior Cabral y la misma Ana Bárbara, quien compuso el tema.

“Esta canción es la expresión de un estado de ánimo en el que más de una vez como mujer me he encontrado y el hecho de poderla hacer llegar al público con el grupo Bronco, es un privilegio y me deja claro que para el género masculino también tendrá un mensaje con un importante significado”, dice Ana Bárbara acerca de su nueva producción.

La historia del video musical se desarrolla en el escenario de un recinto donde aparece la cantante dejando ver su tonificado abdomen en sensuales vestimentas junto al líder de banda, Lupe Esparza.

Fue el pasado 3 de febrero que tanto la intérprete de Qué Poca y el grupo de música regional mexicano anunciaron en sus redes sociales que estaría cerca el estreno del nuevo sencillo.

Cabe mencionar que esta colaboración significa uno de los mayores logros de la artista, pues al fin consolidó su sueño de cantar con Bronco.