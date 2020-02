Rechaza alcaldesa regreso de 'afters'

La Asociación de Bares, Agrupaciones Musicales y Anexos y el Ayuntamiento de Gómez Palacio se enfrascaron ayer en una discusión por el regreso de los "afters" a la ciudad, principalmente en el corredor del bulevar Miguel Alemán, donde se concentra la mayoría de los negocios.

Con música de tamborazo, integrantes de la asociación protestaron desde la Plaza de Armas hasta la presidencia municipal. Amagaron con abrir los establecimientos a partir de este fin de semana hasta las cinco de la mañana, argumentando que la reducción del horario ha provocado pérdidas económicas de hasta el 50 por ciento, el cierre de cuatro bares, el despido de personas que laboraban en estos sitios de manera directa e indirecta y, en general, afectaciones severas a las familias y a cerca de 30 agrupaciones musicales.

Previamente, Alejandro López, integrante de la Banda Lagunera, dijo que proponían al Ayuntamiento acciones preventivas para evitar el consumo excesivo de alcohol, tales como programas de Conductor Designado, alcoholímetro preventivo y no recaudatorio y taxi seguro.

En reacción, la alcaldesa Marina Vitela Rodríguez les dijo que si ellos abren, ella cierra, y que "al margen de la ley de nada". Además, señaló que la medida de terminar con los "afters" es con el fin de mantener tranquilo el corredor del bulevar Miguel Alemán, pues está conectado con otros municipios como Torreón y Lerdo. Indicó que para su Gobierno, la salud de los gomezpalatinos es primero.

La presidenta municipal señaló que en Gómez Palacio hay libertad de manifestarse de manera pacífica y que está dispuesta al diálogo, pero que la extensión de horario no existe en la ley. "Alguien la inventó para tener un tema recaudatorio, la ley es muy clara y dice que el horario es a las dos de la mañana".

Vitela señaló la importancia de hacer respetar el Reglamento de Alcoholes, principalmente para evitar accidentes y que conductores en estado de ebriedad pongan en peligro la vida de terceros o la propia, "hemos visto historias trágicas en este sentido", apuntó.

Expuso que la homologación de horarios con Torreón y Lerdo son disposiciones emanadas de las reuniones de seguridad que se realizan todas las mañanas con los mandos policiacos de todos los niveles.

Más tarde, el Ayuntamiento emitió un comunicado donde informó que la estadística de la Dirección de Tránsito y Vialidad detalla que en septiembre de 2019 se registraron 17 accidentes provocados por conductores en estado de ebriedad; de esos, 13 de los responsables presentaban tercer grado.

Se mencionó que luego de que en octubre del año pasado se suspendieran las extensiones de horario en Gómez Palacio, en diciembre de 2019 y enero de 2020, este tipo de accidentes se redujeron a nueve cada mes mientras que las muertes relacionadas con estos percances suman 10 en ese periodo.

El Reglamento de Alcoholes, en su artículo 36, señala que el horario de funcionamiento será de 10 de la mañana a 2 de la mañana, en el caso de discotecas, centros nocturnos, clubes sociales y bares, entre otros.

Cabe señalar que la protesta de los inconformes llegó hasta la sala de Cabildo, donde se tenía programada la sesión ordinaria para las 12 del mediodía. En el recinto, los músicos volvieron a entonar algunas melodías mientras otros de los quejosos sostenían pancartas con leyendas como: "Devuelve el after, queremos matar la tusa", "Devuelvan nuestro trabajo", "Marina, sin after y sin trabajo" y "Soy mesero, vivo del after, quiero vivir". En la protesta, también denunciaron que no había "piso parejo", pues aseguraron que en el centro y norte de la ciudad hay bares y expendios que siguen operando después del horario que marca el reglamento.

La eliminación de los "afters" se implementó por el Gobierno municipal en octubre de 2019 debido a que se contaba con registros de accidentes viales que habían sido ocasionados por conducir en estado de ebriedad a altas horas de la noche, por lo que se consideró que era de vital importancia aplicar lo que establece el reglamento.