Santos busca finalizar su mala racha como visitante ante Puebla

Con una gran oportunidad de recuperar terreno en este arranque del Clausura 2020, los Guerreros visitan hoy por la noche a la Franja del Puebla, en la continuación de la fecha 5 de la Liga MX.

Ambos conjuntos se encuentran en la parte baja de la tabla. Santos Laguna cuenta con cuatro puntos, producto de un triunfo, un empate y par de derrotas, mientras que los locales llevan tres unidades, gracias a una victoria a cambio de tres descalabros.

Los de la Comarca, vienen de igualar en casa 1-1 con los Pumas, mientras que los camoteros, sucumbieron apenas el martes pasado por la mínima diferencia en casa ante el América, en juego reprogramado de la fecha inaugural.

Todo indica que el técnico uruguayo Guillermo Almada, mandará al mismo cuadro que jugó ante los universitarios por la liga, con Erick Aguirre en el eje del ataque, junto a Julio César Furch. Tanto "El Mudo", como Gerardo Arteaga, Adrián Lozano y Alan Cervantes, trabajaron durante los primeros días de la semana con la Selección Preolímpica.

¿Vencerá Santos Laguna a la Franja del Puebla? Si No No me interesa

Previo al partido de esta noche, el estratega charrúa reconoció que el encuentro resultará difícil y complicado, por lo que buscarán ganar el partido.

"La idea nuestra, es tratar de mantener el nivel de contra Pumas, eso nos acercará a una victoria, pero Puebla tiene las mismas necesidades y ganas de triunfar, estamos con el deseo de repetir la misma actuación".

El sudamericano descartó para este choque al ecuatoriano Ayrton Preciado, quien padece un problema muscular, producto de ver actividad en los primeros encuentros del campeonato, luego de un periodo largo fuera de las canchas.

2 VICTORIAS y tres empates, tienen los laguneros en sus últimas cinco visitas a tierras poblanas.

Y habló de lo que necesitan, para conseguir su segundo triunfo del Clausura 2020. "Desde mantener el estilo de juego, con jugadores que han mostrado contundencia en el arco rival, buscando mejorar la cuestión defensiva, ya que hemos recibido muchos goles".

Dejó en claro, que quizá no tienen los puntos que merecieran por el juego que practican, pero deben seguir mejorando, ya que existe algo que están haciendo mal.

Sobre el VAR insistió "Le quita continuidad al juego, intensidad, ritmo, porque permanentemente se está revisando (jugadas), no me refiero específicamente en México, sino que pasa en todos lados, lo que se trata es para impartir justicia, no se entiende en algunas decisiones, pero hay que adaptarse".

El juego que comenzará a las 21:00 horas en el Estadio Cuauhtémoc de la Angelópolis, será dirigido por el silbante duranguense, Marco Antonio Ortiz Nava, quien será asistido en las bandas por Jimmy Acosta Montesinos y Mauricio Nieto Torres, mientras que como cuarto árbitro fungirá, Jesús Rafael López Valle.

En 30 partidos celebrados en Puebla, los locales ganaron 12, por ocho de los albiverdes, además que igualaron en 10 ocasiones. La primera victoria lagunera frente al Popocatépetl, fue en la temporada 1989-90, con un marcador favorable de 3-1, con arbitraje de José Refugio Ramírez.

Desde el 2013, los otrora Ejecutivos no le ganan a los laguneros, por lo que en los 13 duelos más recientes, se registran 5 triunfos para los santistas, además de 8 empates.

Entre los elementos que vistieron ambas playeras, sobresalen Rodrigo "Pony" Ruiz, Jared Borgetti, Jair García, Cuauhtémoc Blanco, Gabriel Caballero, Joaquín Reyes, Héctor Adomaitis, Nicolás Ramírez, Francisco Torres, Hércules Gómez, Enrique Vizcarra y más recientemente, Diego de Buen, Carlos "Charal" Orrantia y Hugo Isaac Rodríguez.

Los técnicos que han dirigido a los dos equipos son, Rubén Omar Romano, Sergio Bueno, Miguel Ángel "Zurdo" López, Pedro García y Alfredo Tena.

Borgetti ha sido el delantero santista más letal contra la Franja, con registro de 15 goles, seguido muy de lejos con cuatro por Matías Vuoso, Benjamín Galindo, Daniel Ludueña, Juan Flores y por el "Emperador", Julio César Furch.