Protestan para exigir maestra de planta en ejido de Gómez Palacio

Madres de familia del Jardín de Niños Danislao López Negrete del ejido La Tehua de Gómez Palacio se manifestaron al exterior del plantel para exigir a las autoridades educativas que se asignara una maestra de planta a un grupo de segundo grado.

La protesta se efectuó ayer jueves y las afectadas mencionaron que desde el pasado mes de enero de este año, los estudiantes no tienen docente frente a grupo pues la maestra de planta tiene casi tres años pidiendo permiso, situación que ha afectado a los alumnos en el sentido de que no tienen clases normales. "Y cuando ella pide permiso, manda sustituta y ahorita no nos han traído la sustituta desde enero, porque a la maestra se le venció su interinato de seis meses. Ahorita estamos entre las mamás y la maestra de tercero cuidando a los niños, son como 17 o 18 estudiantes", afirmó la señora Laura, madre de familia. "Ya basta de tanto permiso, queremos maestra", "Exigimos una maestra para los alumnos de segundo grado" y "las maestras tienen derecho a los permisos, los niños a la educación", fueron algunas de las pancartas que se colocaron en los accesos principales del kínder. En el lugar, permanecieron las madres de familia al igual que algunos de los pequeños estudiantes.

Las mamás de los menores comentaron que la Secretaría de Educación les estaba dando largas en cuanto a la reposición de la docente al argumentar que "las contrataciones se hacen cada 15 días y así nos traen". La tarde de ayer, las inconformes dieron a conocer que "llegó la supervisora y dijo que la maestra está contratada pero sería solo por seis meses pero queremos que nos cambien la maestra de planta porque el problema seguiría igual".

Posteriormente, las quejosas comentaron que sí se resolvió la situación y que de acuerdo a lo que les informaron las autoridades educativas, el próximo 16 de febrero del año en curso llegará una maestra para cubrir el programa escolar de los alumnos de segundo grado de dicho centro educativo.

Se manifiestan