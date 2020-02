Presentará proyecto a titular de Sedatu

El alcalde Homero Martínez presentará proyectos de 18 millones de pesos al titular de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), Román Reyes Falcón, durante su visita a la región para integrarse a la Comisión de la Zona Metropolitana. Durante la reunión de cabildo, en el apartado de Asuntos Generales, el alcalde comentó que "si se trabaja con Sedatu, se está trabajando un proyecto, hoy cambian las reglas de operación, dicen que tenemos que hacer ciertos procedimientos, inclusive hacer una encuesta sobre qué es lo que quiere la gente, se ha estado haciendo por parte de la Secretaría del estado, la propia Sedatu y nosotros como municipio, se está trabajando un proyecto en donde traemos alrededor de 18 millones de pesos", declaró.

Martínez explicó que este viernes el titular de la Sedatu estará en Torreón para integrar la Comisión de la Zona Metropolitana. "Ahí nos va a permitir también exponer nuestra necesidad de ese proyecto en específico, estamos viendo que viene enfocado a los cinco polígonos, que debemos plantear un proyecto específico y ese que estamos impulsando es un embellecimiento a todo ese sector con una ciclovía, con diferentes acciones, pero no queremos oficializar, no queremos hacerle publicidad porque oficialmente no está confirmado. Los polígonos de pobreza, que hoy se llaman zonas de alta prioridad, están identificados por parte de Sedesol, que hoy es la secretaría de Bienestar, son quienes autorizan y en Lerdo tenemos cinco polígonos, uno es el polígono de San Fernando, en las Brisas, Huarache, una parte de Villa Juárez y una parte de Nazareno", declaró. El edil comentó que la única estadística que el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) avala para que se identifique como polígonos de carencia social es la del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi). "Entonces teníamos la oportunidad del 2020 para que con esa estadística el director de Desarrollo Social ahora sí, tendría que hacer la gestión a través de la Secretaría del Bienestar con los datos que le arroje el Inegi para que permita que ampliemos algunos polígonos más de pobreza"