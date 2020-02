Amenaza en redes desata movilización en universidad de Torreón

La publicación en redes sociales de la presencia de armas de fuego al interior de las instalaciones de la Universidad TecMilenio de Torreón provocó la movilización de las autoridades la mañana del jueves. Sin embargo, todo se trató de una falsa alarma.

Los hechos trascendieron a casi un mes de la tragedia ocurrida el pasado 10 de enero en el Colegio Cervantes de Torreón, donde una maestra fue asesinada a manos de un menor de edad, quien acabó con su vida tras dispararle a la docente, herir a un profesor de Educación Física y lesionar a seis de sus compañeros.

Fue aproximadamente a las 8:30 de la mañana que hasta la citada universidad, localizada al norte de Torreón, llegó el coordinador de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado en la Región Laguna, teniente Adelaido Flores, mismo que ingresó a la casa de estudios donde la directora efectuaba el operativo Mochila.

El acceso al plantel fue restringido y las puertas del estacionamiento cerradas, en tanto una patrulla de Policía Civil de Coahuila y de la Policía Municipal resguardaron el área.

Padres de familia vivieron momentos de tensión, quienes llegaron hasta el lugar para revisar la situación y algunos decidieron llevarse a sus hijos a pesar de que las clases no fueron suspendidas de manera oficial.

Tras permanecer unos minutos en el plantel, a su salida, el teniente Flores confirmó que todo se trataba de una falsa alarma y detalló que fueron dos jóvenes los que hicieron la publicación indicando que tenían armas al interior de esta universidad. Sin embargo, la directora del plantel lo descartó y optó por la revisión de las pertenencias de los estudiantes.

Antes de retirarse, el teniente Adelaido llamó a la paz, a no perder la tranquilidad y a no caer en psicosis, agregando que los propios maestros y la directora del plantel estaban revisando la institución, y de requerir de su ayuda se lo harían saber. Asimismo, el teniente pidió que no se difundan este tipo de mensajes alarmantes sin antes confirmar los hechos.

Los jóvenes que realizaron la publicación de la posesión de armas y su intención de ingresarlas al plantel no se presentaron a clases. Esta será la primera línea de investigación sobre lo acontecido, por lo que ya investigan el caso. "Nosotros como autoridad tenemos que actuar ante cualquier reporte, por eso estamos aquí y vamos a estar a la espera de la directora del plantel, si es que requiere de nuestra ayuda", concluyó Adelaido Flores.