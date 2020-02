Afecta el coronavirus a la economía global

El coronavirus ya está haciendo estragos en la economía global y en especial en la industria aérea.

Las aerolíneas están extendiendo la suspensión de vuelos a China continental, al tiempo que aumenta el número de minoristas que calculan el potencial daño económico del brote de un nuevo virus en ese país asiático.

Air France y su socio KLM han prolongado al menos hasta el 16 de marzo la suspensión de vuelos a China continental. Air France normalmente realiza 26 vuelos por semana a Beijing, Shanghái y Wuhan. Se suponía que la suspensión en curso terminaba el domingo. Después de mediados de marzo, Air France y KLM planean reanudar gradualmente sus servicios, ofreciendo entre las dos un vuelo diario tanto a Shanghái como a Beijing, ya sea en vuelos de Air France desde París o de KLM desde Ámsterdam. La aerolínea nacional de España, Iberia, extendió hasta finales de abril la suspensión de sus vuelos de regreso de tres veces por semana a Shanghái.

Por su parte, la lujosa marca Tapestry advirtió que el brote del virus en China está "impactando seriamente" su negocio. La compañía propietaria de Coach y Kate Spade indicó que la mayoría de sus tiendas en China se encuentran cerradas. Al reportar sus ganancias el jueves, la minorista de Nueva York informó que sus ventas esperadas para el segundo semestre del año podrían sufrir un golpe de 200 a 250 millones de dólares debido a la enfermedad. El fabricante de smartphones Huawei anunció su presencia en el mayor evento anual de la industria, el Congreso Mundial de Móviles en Barcelona, que se llevará a cabo a finales de este mes. La compañía se prepara para el estreno mundial de su nuevo modelo, luego de que las sanciones impuestas por Estados Unidos el año pasado con motivo de seguridad impidieron el acceso a las apps de Google y otras tecnologías estadounidenses. Huawei, que niega representar un riesgo a la seguridad, aún no ha revelado lo que ocurrirá en Barcelona. Su rival ZTE Corp., una empresa también china, pero más pequeña, confirmó previamente que acudirá a Barcelona, pero canceló la presentación ante los medios de nuevos dispositivos.

Por su parte, la marca de ropa deportiva más grande del mundo señaló que el cierre de algunas de sus tiendas en China, su mercado de mayor crecimiento, tendrá un "impacto material" a corto plazo en sus operaciones. Nike aseveró que ha cerrado cerca de la mitad de sus tiendas en China y el comercio minorista en las que continúan abiertas es menor que lo esperado. El país asiático representó 17 % de los ingresos de Nike en 2019.

La compañía matriz de Versace, Jimmy Choo y otras marcas de diseñador esperan un impacto en sus negocios debido al virus, causa de una reducción de 100 millones de dólares en sus ingresos trimestrales esperados. La compañía ha cerrado 150 de las 225 tiendas que tiene en China. "Esta estimación podría cambiar considerablemente en caso de que la severidad de la situación empeore", indicó en un comunicado.

Un comité técnico de la OPEP y de sus aliados (OPEP+), presidido por Arabia Saudí y Rusia, terminó en Viena una reunión, de tres días, sin consenso sobre la necesidad de recortar su producción ante el brote de coronavirus en China.

Fuentes de la negociación, citadas, indicaron que no hubo acuerdo entre las partes, ya que Rusia habría rechazado la propuesta saudí de recomendar un recorte de producción de 600 mil barriles diarios en el segundo trimestre. La agencia de noticias rusa TASS confirmó la falta de consenso al citar a un delegado de la reunión, diciendo que Rusia no apoyó la recomendación general del comité. “Solicitaron reanudar las consultas”, dijo y agregó que el formato de las negociaciones aún no está claro.

Poco antes de conocerse este desenlace en Viena, el ministro ruso de Energía, Alexander Novak, señaló en Moscú que evaluar el impacto del coronavirus en el mercado llevará tiempo.

La aerolínea Cathay Pacific, con base en Hong Kong, solicitó a sus 27 mil empleados detengan sus labores durante tres semanas, sin goce de sueldo, para protegerse del coronavirus 2019-nCoV y blindar a la empresa económicamente.

La compañía anunció que el 30 por ciento de sus vuelos totales se vieron afectados, ya que recortaron el 90 por ciento total de los vuelos a China, informó Channel News Asia.

El director ejecutivo de la aerolínea, Augustus Tag, declaró que “preservar el dinero es clave para proteger el negocio” por lo que esta pausa, que se realizará entre el 1 de marzo al 30 de junio, todos los empleados tomarán una salida de tres semanas sin goce de sueldo, para detener su trabajo y, sobre todo, la necesidad de abonar salarios por parte de la firma.