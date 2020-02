Vientos impiden aterrizaje de avión en Torreón

Por medio de las redes sociales, estuvo circulando un video en donde se visualizaba un avión proveniente de Guadalajara intentando aterrizar en la ciudad de Torreón, el cual después de diversas maniobras no logró ponerse en tierra, por lo que tuvo que buscar buscar otra ruta.

El subsecretario de Protección Civil en el estado de Coahuila, Francisco Martínez Ávalos, señaló que en la región Laguna durante martes y miércoles de esta semana, se generaron ráfagas de viento de hasta 60 kilómetros por hora, los cuales perjudicaron en que el avión pudiera aterrizar, sin embargo no se generó ningún incidente al respecto.

Explicó que el aterrizaje que no se logró, fue de un avión de Aeroméxico, debido a los fuertes vientos que se presentaron en la Laguna este miércoles, sin embargo no se reportaron mayores incidentes por lo que no fue necesario que entraran los cuerpos de emergencia, "el avión dio la vuelta y regresó al aire sin mayor problema", comentó.

Asimismo manifestó que dentro del pronóstico meteorológico aún se indican algunas rachas de viento en la región, aunque con menor velocidad de los últimos días, por lo que exhortó a la población a continuar con las precauciones que indique Protección Civil de su localidad.

"El mes de febrero es estadísticamente un mes que tiene rachas de viento importantes, en febrero de este 2020 sí se presentaron ráfagas extraordinarias, por lo que le pedimos a la gente que continúen con las precauciones necesarias, que no se estacionen en áreas de riesgo como debajo de los árboles o de algún espectacular, y que ante cualquier situación se contacten con la dependencia de Protección Civil de su municipio", enfatizó.