'Dragons', listos para 21K El Siglo

Mañana se realizará la entrega de los kits de participación, para quienes se inscribieron en el Medio Maratón 21K El Siglo de Torreón. Los Dragons del popular "Cacho", pasaron lista de presentes.

Y es con casi un cuarto de Siglo de fundación, el equipo de Francisco Hernández, asistirá no solamente a la prueba del 21K, sino que también en las categorías infantiles y en la modalidad de 5 kilómetros.

"Tenemos diferentes lugares de entrenamiento, tanto en La Jabonera como en la colonia El Fresno, ahí nos reunimos. Como club, nos dedicamos a formar corredores, triatletas y deportistas de buen nivel y alto rendimiento".

Agregó que dependiendo de cada persona, para una preparación que exige resistencia, le va aumentando la cantidad de trabajo, en cuanto a kilómetros, pero poco a poco y paulatinamente, hasta poder alcanzar cierta distancia y horas de entrenamiento, para poder lograr un buen objetivo, llegar a la META en buenas condiciones y tener una buena marca.

"El recorrido ya lo conocemos, es rápido y con excelente vista, así que invito a la mayoría de los corredores de la región y ciudades cercanas a que se inscriban, es un evento no tan común que se realiza en la Comarca, que sirve bastante para la preparación del Maratón Lala.

Por lo que respecta a Maru Corona, está emocionada por tomar parte en su primer reto atlético, ya que apenas en octubre pasado, se integró de lleno a los Dragons, con el firme objetivo de correr el Medio Maratón de El Siglo de Torreón.

"Me empecé a contagiar y a involucrarme" aunque reconoció que no todo fue color de rosa "al principio fue un poco difícil, porqué nunca había corrido, pero con los entrenamiento mejoré, sobre todo en distancias, mi grupo me apoyó siempre, estaba nerviosa, lo logré y me gustó mucho".

Expresó que el recorrido es fácil de hacerlo, ya que hay otros muy tediosos, además que existe el apoyo de toda la gente, apoyando durante el recorrido.

Sobre el paquete de participación que reciben externó: "El año pasado también dieron visera, uno como corredor, nunca te esperas eso en el kit, está padre y motiva a que te inscribas".