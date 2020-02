Despiden a empleados de Limpieza en Lerdo

A pocos días de que inicie sus operaciones la empresa Trash Recolección Integral de Residuos Sólidos, firma que ganó la concesión para brindar el servicio de limpieza en la Ciudad Jardín, lo que reina en el municipio es la incertidumbre sobre el número de personal que será dado de baja, o bien, si todo el personal sindicalizado de Limpieza será reubicado en otros puestos del Ayuntamiento.

Los números van y vienen por parte del sindicato, por la tesorería, de parte Servicios Públicos o del secretario técnico del Ayuntamiento. Lo más reciente es que este miércoles se dieron de baja a 60 empleados, supuestamente de confianza, quienes ya no irían a trabajar este jueves 6 de febrero.

Sin embargo, hay dudas por parte de regidores y los propios directores de áreas sobre si la nueva empresa ya tiene el personal para trabajar este 8 de febrero, fecha ampliada para el arranque de operaciones, ya que se desconoce si ha contratado personal para el manejo de camiones o la recolección de la basura.

El director de Servicios Públicos Municipales, Francisco Javier Urriticochea Ortiz, comentó que el pasado miércoles fueron notificados más de 60 empleados de confianza que fueron dados de baja, por lo que este jueves ya no tendrían que venir a trabajar.

En una reunión sostenida el miércoles con jefes de departamento de su área, se entregó la lista de bajas de personas, quienes deberán pasar a Recursos Humanos para recibir su liquidación. Refirió que estos se dedicaban a laborar como mecánicos en el taller municipal (4), como personal de limpieza (21), mantenimiento de edificios (10), parques y jardines (10), personal administrativo, panteón (4), entre otros.

Sin embargo, al preguntarle si han tenido reuniones con la empresa o se han realizado pruebas o rondines, dijo que la nueva empresa debe tener camiones recolectores, pero que entre este viernes o sábado deberán tener una reunión con ellos.

En cuanto a los camiones que se tienen, el director de Servicios Públicos refirió que se tiene un parque vehicular de camiones de 28, de los cuales 10 a 12 están en buenas condiciones, los demás tienen detalles a reparar. Confesó que ya se han acercado empresas interesadas en comprar las unidades, pero no dio nombres. Sin confirmar si hay personal ya listo para empezar a trabajar el sábado en la recolección de basura, dijo que el servicio no se va a detener por ningún motivo y es algo que no debe preocupar a la gente. Consideró que los choferes y boteros de limpieza bien podrían cubrir las vacantes, pero no sabe si ya llegaron a una negociación.

Por su parte, Ángel Luna, regidor del PAN, opinó que es poco probable que la empresa vaya a contratar a los trabajadores que estaban en el servicio de Limpieza que ya fueron dados de baja.

Mencionó que desde un inició todo lo planteado por el actual gobierno "ha sido una lluvia de mentiras", en donde se aseguraba que el personal sería recontratado por la nueva concesionaria, por lo que consideró que la privatización del servicio de limpieza representará un mayor costo para el municipio.

"La finalidad del ahorro no lo habrá y no se recontratará a los trabajadores despedidos."