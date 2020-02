Aironazos impiden aterrizaje de avión

AIRONAZOS

Por medio de las redes sociales estuvo circulando un video en donde se observa a un avión proveniente de Guadalajara, intentando aterrizar en la ciudad de Torreón, el cual después de diversas maniobras, no logra ponerse en tierra, por lo que tuvo que buscar otra ruta.

El subsecretario de Protección Civil en el estado de Coahuila, Francisco Martínez Ávalos, señaló que en la región Laguna durante martes y miércoles de esta semana, se generaron ráfagas de viento de hasta 60 kilómetros por hora, las cuales evitaron que el avión pudiera aterrizar, sin embargo, dijo, no se generó ningún incidente al respecto. Explicó que el aterrizaje que no se logró, fue de un avión de Aeroméxico, ello debido a los fuertes vientos que se presentaron en La Laguna el pasado miércoles, sin embargo, dijo, no se reportaron mayores incidentes, por lo que no fue necesario que entraran los cuerpos de emergencia, "el avión dio la vuelta y regresó al aire sin mayor problema", comentó.

Asimismo, manifestó que dentro del pronóstico meteorológico aún se indican algunas rachas de viento en la región, aunque con una velocidad menor.

Se regresa

El avión tuvo que levantar nuevamente el vuelo para regresar al aire, lo cual pudo hacer sin mayores incidentes, y se dio a la tarea de buscar una vía cercana para el aterrizaje.

60 KILÓMETROS

Por hora fue la velocidad en que se presentaron los fuertes vientos en la región.