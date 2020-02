Aguascalientes no atenderá a pacientes foráneos: Orozco Sandoval

El gobernador Martín Orozco Sandoval advirtió que los servicios de Salud del estado no atenderán a pacientes que no sean de dicha entidad, sobre los que dijo: "a la chingada".

En declaraciones a la prensa, dijo que la atención de casos de pacientes foráneos son casi 25 %.

"Un gran costo que tiene el servicio de salud son dos rubros: uno es la atención de casi el 25 % que son foráneos, de estados que no son de Aguascalientes, a la chingada… yo no puedo atender a estados porque eso me lleva un costo aproximado de cerca del 25 %", declaró.

Agregó que ante la negativa del Gobierno federal de aceptar las propuestas de los gobernadores panistas para sumarse al Insabi, inició en Aguascalientes un análisis de los hospitales que deberán terminar a finales de febrero.

Este miércoles, los gobernadores panistas advirtieron que no entregarán los sistemas de salud de sus entidades al Gobierno federal, porque tienen mayores niveles de calidad y servicio a la población del que se pretende otorgar con el Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi).

En León, Guanajuato, el mandatario Diego Sinhue Rodríguez, sostuvo que ese estado no dará su esquema y resaltó que se tiene "la palabra del presidente" Andrés Manuel López Obrador de que la Federación entregará los recursos a los que no se adhieran al Insabi para otorgar la atención.

Detalló que el Jefe del Ejecutivo federal pidió a los gobernadores sentarse con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) para revisar los recursos. Explicó que el mismo monto que recibieron durante 2019 se les entregará en este año.

Dijo que el gobierno federal entregaría 8 mil millones de pesos y de los recursos estatales se destinarán 5 mil millones de pesos para completar los 13 mil millones necesarios para la operación del sistema de Salud de Guanajuato.

En tanto, en sus redes sociales, el gobernador de Aguascalientes, Martín Orozco, señaló que sería un retroceso entregar su sistema de salud a la Federación.

Destacó que su esquema ostenta los mejores índices de calidad, en servicio, equipamiento y hospitales.