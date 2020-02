La alcaldesa de Gómez Palacio, Marina Vitela, se enfrascó en una discusión con la Asociación de Bares, Agrupaciones Musicales y Anexos que este jueves protestaron en la presidencia municipal para exigir que regresen los “afters” a la ciudad.

La edil dijo que en el municipio hay libertad de manifestarse de manera pacífica pero que la extensión de horario no existe en la ley y que “alguien la inventó para tener un tema recaudatorio, la ley es muy clara y dice que el horario es a las dos de la mañana”.

Dijo que con esta medida, la intención es mantener tranquilo el corredor del bulevar Miguel Alemán pues está conectado con otros municipios como Torreón y Lerdo además de que para el Ayuntamiento, la salud de los gomezpalatinos es primero.

“La orden es que los establecimientos cierren a las dos de la mañana, no es el limite, yo no lo puse, así está en otros municipios, yo no vi estas manifestaciones en Torreón ni las vi en Lerdo ni las he visto en otros lados, casualmente suceden cuando el municipio esta transitando por temas de transparencia y de legalidad” , apuntó.

Y mientras Marina Vitela dijo que no hay privilegios en establecimientos, los inconformes le respondieron “sí hay” y además, señalaron que han recibido presuntas amenazas de muerte relacionadas con que dejen de manifestarse por este tema. La alcaldesa los invitó a interponer la denuncia correspondiente y agregó que “yo no crean que voy a tapar nada”.

-Lo que nosotros pedimos es trabajar y que sea parejo, la perdida de empleos es impresionante, dijo uno de los afectados

-La perdida de vidas también, respondió la alcadesa.

Finalmente, uno de los voceros de la asociación pidió al Gobierno municipal no satanizar sus actividades y "avisó" al Municipio que van a trabajar hasta las 5 de la mañana a partir de este fin de semana pues aseguran que van a defender los empleos de la gente que trabaja directa o indirectamente en estos negocios.

En respuesta, Marina Vitela le contestó que “usted abra y yo cierro...al margen de la ley nada, todo se va a cerrar en el horario establecido”.