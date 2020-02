Kratom, la planta que podría reemplazar la marihuana

Hay una nueva planta que ha tomado popularidad en los últimos años, incluso no hace mucho tiempo fue trending en Google debido al furor que causó, se trata del Kratom.

Kratom, ha sido denominada “milagrosa” debido a los muchos beneficios que aseguran posee (más que las que se le atribuyen a la cannabis) . Incluso, varios especialistas de han dado a la tarea dedicarse a hacer estudios que prueban que esto ayuda a dejar adicciones como el alcohol, el cigarro, y otras de tipo opioides.

También muchos la han utilizado para tratar el dolor crónico y sustituir la cafeína para despertar.

Esta droga sólo es ilegal en seis países, por lo que existen muchas formas en las que se comercializa libremente, como cápsulas, extractos y de tés que puedes comprar y vender.

Aunque podría sonar como la droga perfecta, la Food and Drug Administration no está tan segura de esto. Ya que aunque muchos aseguran que no es adictiva y que salvó sus vidas, La FDA piensa que se puede tratar de una especie de “heroína legal” que puede llegar a causar mucho daño.

Algunas personas recurren al kraton cuando están intentando controlar un dolor crónico, mejorar la vista, aclarar la piel, estimular el sistema inmunológico o simplemente tener un high “no adictivo”.

El problema con dicha droga es que no existen los suficientes estudios para asegurar de que estos efectos no sólo son certeros, si no que se alcanzan de forma segura. Recordemos el caso del Vape, el cual no resultó ser tan sano después de todo.

La FDA también advierte que según alguno síntomas de consumidores de kratom puede llegar a afectar los mismos receptores cerebrales que la morfina. Además, The Centers for Disease Control and Prevention (CDC) advierte que ya se han presentado algunos casos de sobredosis, cosa que no ocurre con la marihuana.

Lo principal a atender es que existe una amplia desinformación respecto a esta planta, de hecho, el terapéutico Marc Swogger explica que cuando han intentado prohibirla no han contado con la información suficiente, y cuando se enteran de cuántas personas la usan y para qué, se sorprendieron con la respuesta.

Esta planta se da en Malasia, Tailandia (donde es legal casi completamente), Myanmar y Papúa Nueva Guinea. Y ya que esta pertenece a la familia de las plantas de café ha sido utilizada para herbolaria durante muchos años.