Bares y músicos exigen regreso de los 'afters' a Gómez Palacio

La Asociación de Bares, Agrupaciones Musicales y Anexos protestan este jueves en la presidencia municipal de Gómez Palacio para exigir al Gobierno de Marina Vitela que vuelvan los 'afters' a la ciudad, principalmente en el corredor del bulevar Miguel Alemán.

Los afectados piden la ampliación de horario de funcionamiento hasta las 5:00 horas, pues argumentan que la reducción del mismo ha dejado pérdidas económicas en los negocios y en las familias de los trabajadores, así como en los músicos.

Señalan que al inicio de la administración municipal, el director de Alcoholes, Armando Quiriarte les pidió apoyo para ajustar el horario de corte hasta las 3:00 horas, en un acto de buena voluntad y con la promesa de que esta medida solamente estaría en vigor durante octubre de 2019.

Los afectados comentan que esta situación ha provocado la reducción de hasta el 50 por ciento en sus ventas, lo que derivó en el cierre de 4 bares (Ritter, Camelia, Egeo, The Site) además de la pérdida de al menos 200 empleos directos y 150 indirectos.

La asociación partió este jueves desde la Plaza de Armas y avanzó por el Paseo Independencia hasta llegar a la Sala de Cabildo donde piden dialogar con la alcaldesa Marina Vitela.

En estos momentos los músicos se encuentran entonando melodías y portando pancartas de 'Devuelve after, queremos matar la tusa', 'Devuelvan nuestro trabajo' 'Marina, sin after y sin trabajo' y 'Soy mesero, vivo del after, quiero vivir'.

Los quejosos se encuentran a la espera de ser atendidos por las autoridades municipales.

Cabe señalar que se tenía programada la sesión de Cabildo a las doce del mediodía, sin embargo, no se efectuó. Existe la presencia de policías municipales para resguardar el orden.

Es de recordar que la eliminación de los 'afters' se implementó por el Gobierno municipal debido a que se contaba con registros de accidentes viales que habían sido ocasionados por conducir en estado de ebriedad a altas horas de la noche, por lo que se consideró que era de vital importancia aplicar lo que establece el Reglamento.