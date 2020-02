Qué es mejor ¿Hotel o Airbnb?

¿Eres una de esas personas a las que su ciudad se les hace pequeña? ¿De esas que esperan tener nuevas aventuras que contar todas las semanas?. Aunque nuestra ciudad sea la más histórica, la más cultural o la más interesante del país, cuando ya la conoces te acaba aburriendo, por lo que viajar y conocer el mundo es la mejor opción. Pero no hay que olvidarse de los gastos del viaje.

Lo que hay que tener en cuenta al viajar

Existen múltiples opciones para calmar tus deseos de viajar: tours guiados, agencias de viajes y turismo de aventuras, webs de reservas comparativas, webs de hoteles y hostales, algunas mucho más disruptivas como Airbnb, que te ofrecen economía colaborativa y otras cosas muy interesantes. Pero de todas las opciones, lo más importante a destacar es la necesidad de alojamiento, porque un viaje no podrá hacerse, sin saber dónde se va a pasar la noche.

Porque la emoción del viaje comienza con la elección de un lugar donde pasar la noche, y cómo se puede descubrir con un simple vistazo, las opciones son ilimitadas. Ahí entrará en juego el sentido común, antes que la respuesta visceral a la aventura. En muchos casos, las ofertas y las promociones son la meta objetiva, y en internet hay muchos sitios web que ofrecen estas alternativas.

La oferta de hospedaje colaborativo

La plataforma Airbnb se creó por la necesidad de un hospedaje más económico, y como su nombre indica, ofrecen “Air Bed and Breakfast”, una cama y desayuno. Pero claro está, este concepto es sólo el inicial, ya que se ha convertido en un pretexto para introducir toda una gama de propuestas de alojamientos, servicios turísticos y experiencia, en un solo paquete excepcional. Por ello, los hoteles no dejan de competir con este sistema en opciones.

Y si no te llama la experiencia de conocer mundo y no te preocupa hacerte el desayuno o tu cama, Airbnb es la mejor forma de hacerlo. Uno de los servicios adicionales que otorga el hospedaje colaborativo, es salirse del estándar de los hoteles y poder disfrutar de una verdadera experiencia, pudiendo decidir entre una cama en cuarto compartido, suites, cabañas, departamentos, castillos medievales y hasta chozas en mitad del bosque compartidas con familias autóctonas, ofreciendo una aventura particular, para el que está buscando atreverse a vivir opciones más exclusivas y para el que no le importa llenarse de arena en sus vacaciones.

Ofertas, promociones y cupones

La oferta hotelera de hospedería y alquiler turístico, es tan variada como lugares turísticos hay para ver en un viaje, y por lo tanto, es difícil encontrar la alternativa idónea a cada gusto, pero esto ya no es un ardid, ya que en internet se pueden encontrar oportunidades para cada estilo y gusto. Desde hoteles de 5 estrellas, hasta una habitación compartida, hay un cada cual, para cada quien, lo complicado es encontrarlo.

Hay una gran infinidad de lugares en su web, que ofrecen ofertas a precios de hoteles y hospedaje, pero hay pocas que sean más disruptivas y que otorguen promociones, incluso en opciones tan económicas como te brinda Airbnb y otros sistemas colaborativos. Ya que siendo la iniciativa más asequible, es poco probable que se puedan encontrar cupones Airbnb. El sistema de hospedaje colaborativo brinda un nuevo concepto de alquiler de habitaciones, sin los grandes gastos de hotel y con el añadido de ser mucho más flexible y sobre todo económico, para quienes no pueden escapar a la llamada de la aventura.

Las ofertas están esperando

Entre hoteles y otros sistemas, siempre ha existido una batalla constante por los clientes, y en este caso, los dos sistemas se siguen peleando por los interesados, pero en términos que benefician a estos últimos. Tanto hoteles, como hostales colaborativos, ofertan promociones muy apetecibles todos los días, sobre todo cuando la oferta turística es baja, por lo que han encontrado un gran nicho en las páginas de ofertas de cupones, para poner sus proposiciones, haciendo más sencilla la búsqueda de aventureros con poco dinero.

Por ello, PromoCupón.com.mx destaca entre todas las propuestas que hay, ya que ofrece un plus a la oferta hotelera, y sobre todo tiene entre sus sugerencias, cupones para opciones tan económicas como Airbnb, entre otras muchas alternativas como hoteles y hospedaje.

Una oferta más cómoda y privada

Las páginas de promociones no se limitan a ofrecer cupones de descuento para Airbnb, y no sólo se circunscriben al hospedaje de ocasión. Sitios web como PromoCupón.com.mx, incluyen en su abanico de opciones, promociones para hoteles de todos los niveles, y hasta un cupón Hoteles.com, que ofrece ofertas que brindan los servicios más frecuentes, con precios accesibles.

La diferencia entre Airbnb y un hotel, se encuentra en la experiencia, pero si la expectativa es la aventura, es una buena idea contar con cupones exclusivos para la primera reserva, mientras ahorras en el alojamiento y ganas en conocimiento.