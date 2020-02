Filtran primeras fotos de Keanu Reeves en el set de Matrix 4

La revolucionaria franquicia de ciencia ficción de las hermanas Wachowski pronto regresará a la pantalla grande, pues Matrix 4 ya está en marcha y prueba de ello son unas recientes fotografías y videos que muestran a sus protagonistas Keanu Reeves y Carrie-Anne Moss en el set de filmación.

En el material audiovisual, el actor no luce la clásica apariencia de su personaje “Neo”, con su característica gabardina y sus icónicos lentes futuristas, pues durante el rodaje luce una vestimenta más informal, muy parecido a los atuendos habituales del histrión en la vida real, portando un gorro y mostrando un rostro con barba crecida.

Asimismo, circulan en internet imágenes donde aparecen los demás miembros de la producción, entre ellos, Carrie-Anne Moss quien interpreta a “Trinity”.

El barrio chino de San Francisco, en Estados Unidos, fue el lugar seleccionado para dar inicio a la filmación de la película que se estrenará en mayo de 2021.

Keanu Reeves en el set de rodaje de ‘Matrix 4’pic.twitter.com/8vKlw7zDAy — Noticias del Multiverso (@MultiversoTM) February 6, 2020

Veinte años después de la primera entrega, Matrix 4 marcará el regreso de Keanu Reeves y Carrie-Anne Moss como “Neo” y “Trinity”, respectivamente.

Las recientes adquisiciones al elenco incluyen a Neil Patrick Harris, Priyanka Chopra, el regreso de Jada Pinkett Smith como la “Capitana Niobe”, Eréndira Ibarra y a Abdul-Mateen (Aquaman), quien probablemente encarne una versión joven de “Morfeo”.