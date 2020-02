Aprovecha su oportunidad

os Guerreros del Santos Laguna siguen con su preparación para el duelo de la jornada 5 ante Puebla, y antes del entrenamiento de ayer en las canchas del Territorio Santos Modelo, Hugo Rodríguez, defensa central de los Guerreros, habló con los medios de comunicación acerca de varios temas.

Para el zaguero, el juego ante su exequipo Puebla, será muy especial: "si la verdad es que sí, tengo muchos amigos allá, ir a verlos e ir a ganarles va a ser bonito".

Rodríguez, quien se ha ganado la titularidad en base a esfuerzo y sacrificio, dejó en claro que en la parte de atrás, les hace falta aguantar el cero y sobre todo al principio del partido.

"No sólo en éste (Pumas), sino desde el pasado (Cruz Azul), nos costaba el inicio de los partidos, debemos ir pensando, tenemos que estar muy concentrados 15 minutos y a partir de ahí empezar a sacar nuestro mejor futbol".

Confesó no creer que en lo personal tenga una exigencia mayor, ya que Almada ha sido justo, debido a que la forma en que él ve el futbol, está dando oportunidad a los jugadores que él cree que está en mejor nivel.

"En los momentos que él lo decide, a mí como jugador, me queda seguir metiendo y aprovechar la oportunidad que a mí me den".

Recalcó que tienen que empezar a sumar de a tres puntos forzosamente, ya que el torneo avanza y no los esperará a que tengan su mejor versión, por lo que sí o sí tienen que ganar en Puebla bien o mal.

Acerca del rival que encararán mañana expresó: "Puebla está jugando bien, muy a su esquema está haciendo bien las cosas, no se les han dado los resultados, esperemos que no empiecen contra nosotros".

Dejó en claro, que esperan la mejor versión de Puebla el viernes por la noche, dejando en claro el no saber si están o no en crisis, por la urgencia de puntos y más porque la Franja está en casa, por lo que deben tener un futbol inteligente para ir a ganarles.

Acerca del estado físico indicó: "hicimos una gran pretemporada, ésta y la pasada, no es pretexto, estamos trabajando bien día a día y creo que las cargas son adecuadas, para el futbol que pretende el profe".

Dejó en claro que la diferencia entre los equipos en el futbol mexicano, es tan poca, que si no mantienen una regularidad total los 90 minutos puede pasar cualquier cosa, contra cualquier equipo.

Del arbitraje opinó: "No sé si se nos ha acuchillado o no, no me pongo en el papel de víctima, creo que están haciendo su trabajo, espero que cada vez exista más justicia en el futbol, para eso se hizo el VAR, a mí se me hizo que fue bien marcado lo que hicieron, ya con las repeticiones, creo que el gol y el penal, sí quedó fuera del área (refiriéndose al duelo entre Puebla y América)".

Adelantó que en la actual campaña, les han hecho mucho daño en la defensiva, por lo que anticipó que en lo personal, es algo que le preocupa.

"Creo que hacemos el esfuerzo, el desgaste, estamos lo suficientemente concentrados para que en un balón detenido se pierdan dos puntos, como fue el caso del partido pasado y si te vas a partidos anteriores, han sido algunos más, tenemos que trabajar mucho en esa parte y saber que en este futbol tan parejo, la táctica fija puede marcar mucha diferencia".

Recalcó por último, que están haciendo bien las cosas, por lo que es cuestión de que empiecen a entrar los balones, para que regrese el Santos con más goles del torneo pasado.

Los Guerreros viajarán hoy por la mañana a Puebla en vuelo chárter, mientras que hoy por la tarde cerrarán filas entrenando en una universidad local.