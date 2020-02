Niegan alerta por brote de influenza

La Jurisdicción Sanitaria número 6 descartó que exista una alerta por un brote de influenza tipo A H3N2 como circula en redes sociales, pero llama a mantener las medidas higiénicas como el lavado de manos con agua y jabón, estornudar o toser cubriendo la boca con el antebrazo, entre otras.

Informó también que el número de casos confirmados de influenza se mantiene en 10 y una defunción. Aclaró que se debió a una complicación por la comorbilidad, es decir, que la persona presentaba otros padecimientos que se complicaron con el virus.

"No hay tal alerta...Hay la influenza estacionaria que es la que se esperaba de esta estación, pero no son casos confirmados porque de haber dos, tres o cuatro casos, donde se les hagan las pruebas rápidas y la confirmatoria, nos deben de notificar a la Secretaría de Salud para nosotros mandar una muestra al laboratorio estatal que es el único certificado para declarar confirmatoria una enfermedad en este caso de influenza", explicó César del Bosque, jefe de la Jurisdicción Sanitaria en Torreón. Dijo que es un tema con el que no se debe jugar puesto que se alarma a la ciudadanía.

"No nos asusta, nos preocupa que la gente levante vuelo cuando no existe, es decir, si hubiera 10 o 40 casos, la secretaría no es la que los produce, pero sí tomar las acciones adecuadas. Por eso los médicos y los nosocomios saben que de tener un caso confirmado por ellos de prueba rápida nos tienen que notificar para nosotros hacer las acciones de seguimiento, y poderlo mandar a Saltillo, dar el confirmatorio y checar que el paciente se esté tratando debidamente".

Del Bosque dijo que en lo que va de esta temporada, es decir, de octubre a la fecha, se tienen 10 casos confirmados de influenza así como solo una muerte registrada en el Seguro Social.

"Ya están sanos pero que dieron positivo a mediados de enero y que se trataron con el oseltamivir los cinco días y están perfectamente sanos. Hubo una defunción de un adulto de más de 70 años en el IMSS pero llegó con una comorbilidad… pero de todas manera en plataformas aparece como por influenza. No hay alerta", explicó el titular.

Se reportan listos