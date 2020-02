Arde vivienda en ejido El Rayo

La mañana de este miércoles se registró un incendio en el interior de un domicilio de la zona rural de ciudad Lerdo, no hubo personas lesionadas, solo daños materiales.

Los hechos se registraron cerca de las 11:30 horas en una vivienda del ejido El Rayo de este municipio.

El fuego consumió dos colchones, una tarima, ropa diversa y otros objetos de valor que se encontraban en el interior de una de las habitaciones.

La dueña de la casa no se encontraba presente al momento del incidente, fueron los vecinos del sector quienes le avisaron lo que ocurría.

De inmediato se solicitó la presencia de las corporaciones de rescate y de seguridad de la ciudad por medio de una llamada de auxilio al sistema estatal de emergencias 911.

El personal del departamento de Bomberos y Protección Civil acudió al lugar a bordo de una máquina de ataque rápido y se abocó a combatir las llamas.

Los elementos de la Dirección de Seguridad Pública Municipal fueron los primeros respondientes y se encargaron de resguardar el lugar, mientras los cuerpos de rescate realizaban sus labores.

Luego de algunos minutos, la situación fue controlada y se evitó que el fuego se saliera de control y afectara otras habitaciones de la casa.

Sin lesionados