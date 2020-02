Piden no reconocer a falsos presidentes de módulo de riego

Al menos 20 delegados integrantes del módulo de riego número 12 se manifestaron frente a la Comisión Nacional del Agua (Conagua) Cuencas Centrales del Norte, en donde Óscar Gutiérrez Santana, director del organismo, los recibió para escuchar su petición de que la dependencia deje de reconocer como miembros de la mesa directiva de este módulo de riego a quienes no son parte del padrón de delegados.

Francisco Eduardo Becerra, actual suplente del secretario de la mesa directiva de dicho módulo, señaló que se cuenta con el acta donde la Conagua regional está reconociendo a Juan Manuel Covarrubias como dirigente de este consejo directivo de vigilancia. Este reconocimiento se dio a través de la convocatoria realizada por Guadalupe Borjón Hernández, quien era el anterior suplente como secretario, de quien, asegura, no tenía las facultades para haber llamado a una reunión en el sentido de generar votación.

Resaltó que Covarrubias no es delegado, lo cual está comprobado, por lo que él no puede ser parte de la dirigencia del módulo 12, además de que dicha convocatoria donde se le fijó como tal no se realizó bajo los términos que define el instituto. Ahí se señala que deben ser las dos terceras partes de los miembros del consejo o el presidente del mismo, para que se pueda generar una votación. Becerra subrayó que esta situación no se dio así, por lo que no tiene legalidad alguna dicha asamblea. Por lo anterior, dijo, se está pidiendo a la Conagua que no reconozcan a quienes dicen ser integrantes de un consejo en el que ni siquiera figuran como delegados, por lo que se debe anular tal acta.

Ante ello, Óscar Gutiérrez Santana, gerente regional de Cuencas Centrales del Norte expuso que la Conagua no tiene la facultad para definir quién es el titular de los módulos, sino que únicamente se levanta un registro de las actas de las mesas directivas que van llegando al organismo. Dijo que existen instancias judiciales donde se debe generar la solución a dichos conflictos, y a partir de ahí hacer valer la razón de la mayoría de los delegados de cada módulo.

Indicó que son varios los casos similares que han llegado en los últimos días a la Conagua, de los cuales se ha hablado con los interesados tratando de hacerles entender que es en otra instancia donde se resuelven los conflictos que tienen que ver con las mesas directivas. "Tenemos al menos cuatro módulos con conflictos parecidos, quienes acuden a Conagua a tratar de solucionar los casos cuando no es aquí donde se resuelven...Como a veces las autoridades judiciales tardan más tiempo en resolver los juicios, pues llega el agua y el tema es ver a quién se le va a entregar, lo que se vuelve un tema muy complicado, por lo cual es necesario que los productores acudan a las instancias que corresponde para definir sus situaciones legales", concluyó.