Afectarán recortes a la obra pública en los municipios

Municipios de Coahuila iniciaron el año con menos recursos federales en sus arcas y arrastrando ajustes de 2019. En 2020, los municipios de La Laguna como Torreón, Matamoros, Viesca, San Pedro y Francisco I. Madero no son la excepción y además enfrentan una disminución en promedio del 10% menos del recurso de Fondo de Infraestructura, que es una partida presupuestal con el cual los municipios realizan prácticamente el 80% de las acciones de obra pública. Son millones de pesos los que dejan de recibir.

De este modo, el recorte que impacta a todos los municipios de la entidad se encuentra en el rubro de las Aportaciones Federales, específicamente en este Fondo de Infraestructura.

En este Fondo, Coahuila obtuvo en 2019 la cantidad de 707 millones 881 mil pesos, pero para este 2020 se estima un recorte de 9.92%, que se traduce en 70 millones 231 mil pesos menos para el estado, mismo que recibirá 637 millones 650 mil pesos en este año.

Así, en 2019 el municipio de Torreón dispuso a través del Fondo de Infraestructura para ese año la cantidad de 128 millones 925 pesos, pero para este 2020 recibirá 116 millones 139 mil pesos, es decir, una reducción de 12.7 millones de pesos.

Matamoros recibió a través del Fondo de Infraestructura en 2019, la cantidad de 34 millones 215 mil pesos, pero para este año serán 30 millones 822 mil pesos, es decir, el recorte es de 3 millones 393 mil pesos.

Francisco I. Madero recibió en 2019, a través del Fondo de Infraestructura, 21 millones 883 mil pesos, pero en 2020 recibirá 19 millones 670 mil pesos, es decir, un recorte de 2 millones 165 mil pesos.

Viesca en 2019 dispuso de 2 millones 683 mil pesos y para este año recibirá 2 millones 416 mil pesos, es decir, 266 mil menos.

San Pedro obtuvo en 2019 en Infraestructura, 63 millones 344 mil pesos, pero en 2020 recibirá 59 millones 764 mil pesos, es decir, 3 millones 580 mil pesos menos.

La razón de los recortes, no solo para los municipios de Coahuila, sino de casi todos los estados de la República se deben a que el gobierno federal dispondrá el 46.56% del Fondo de Infraestructura, que son 86 mil millones de pesos, únicamente para 4 estados: Guerrero, Oaxaca, Chiapas y Veracruz, porque las fórmulas para proporcionar el citado fondo consideran indicadores de alta marginación, es decir, de alguna manera el gobierno federal "premia" a los municipios que tienen índices de pobreza superiores.

Coahuila y otros estados han cumplido con las metas establecidas mediante otros programas que buscan mejorar las condiciones de sus habitantes, como pisos firmes, servicios básicos, condiciones de vivienda, etcétera, razón por la cual recibirán menos recurso para obras.

Debido al ajuste que realizó el Gobierno Federal con las entidades federativas en el rubro de participaciones federales (gastos no programados), el Gobierno del Estado de Coahuila realizó consecuentemente ajustes a los municipios de la entidad desde noviembre de 2019 y en algunos casos hasta febrero de este 2020. El Estado se cobró "a lo chino" el monto de participaciones que al final no llegó por parte del gobierno federal a la entidad y de ahí que los municipios no lo recibieran.

De lo programado en 2019 en este rubro, al final Torreón tuvo un ajuste (que se traduce en menos dinero del proyectado originalmente) de 51 millones 445 mil 451 pesos menos; En Matamoros el ajuste es de 5 millones 989 mil 383 pesos menos; En San Pedro el ajuste es de 5 millones 788 mil 373 pesos menos y en Viesca el ajuste fue de 1 millón 812 mil pesos menos dinero del que se había estimado conforme a las proyecciones federales, cuyas metas al final no se cumplieron. No obstante a estos montos todavía se habrá de sumar otro por el concepto de"Liquidación", que por citar un ejemplo en Matamoros será de un millón 100 mil pesos menos adicionales a los ya casi 6 millones.

El ajuste total en 2019 representó en Coahuila 280 millones de pesos, no obstante se compensó de alguna manera con el Fondo de Estabilización para entidades federales (un fideicomiso) que en el caso de Coahuila le benefició con 196 millones 299 mil 563 pesos, mismo que a su vez beneficia a los municipios, pues como ejemplo, gracias a este fideicomiso Torreón recibió 43 millones de pesos.

Impacto del recorte