La sábila es su pasión

Para Mónica el tiempo es oro y cada paso que da lo tiene que pensar muy bien. Y reconoce: no es fácil ser una emprendedora. 'Se debe tener paciencia, buscar la constante capacitación y tener las herramientas adecuadas para no dar pasos en falso, aquí no hay espacio a la improvisación, todo se tiene que planear '.

Mónica Alvarado Acosta, mánager de la empresa agroindustria Vel International, es una microempresaria lagunera que se abre paso en el mercado de la belleza y el cuidado personal a través de las bondades de la sábila, su pasión. Además forma parte de las mujeres industriales de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra) y es delegada por Coahuila de la Asociación de Mujeres Empresarias del Campo. Platica que su carrera en el mundo empresarial inició hace 20 años con la comercialización de muebles y paralelamente trabajaba proyectos en el campo, en un rancho de la familia. "Y vimos las bondades de la sábila en todos los ámbitos y así empecé a preparar algunas cremas y productos de esta planta medicinal". Sin embargo, fue hasta la realización de Expo ALADI que se llevó a cabo en Torreón, Coahuila en 2016 cuando "me di cuenta del amplio mercado que hay en el sector de la belleza y el cuidado personal, y aquí fue cuando inicié mi gran aventura en el mundo emprendedor". Alvarado Acosta tomó todos los talleres y estableció los contactos, "porque realmente estaba interesada en profesionalizar todo mi trabajo, y lo que me faltaba era esta parte de la investigación, así que me asocié con un químico investigador y empezamos a desarrollar los productos; primero iniciamos con la crema antiedad, después el shampoo, la crema corporal, el bloqueador solar, el repelente de mosquitos y finalmente ahora que estamos lanzando un producto exclusivo para personas con diabetes, y todos tienen como base la sábila". La entrevistada asegura que como emprendedores no se debe desperdiciar ni un solo minuto y se tiene que pensar en todo, "muchas veces se cree que ya teniendo el producto ya la hicimos y no es así, una parte clave es la comercialización y desde luego trabajar en las fuentes de financiamiento". La empresaria del ramo agroindustrial señala que en términos de producción ya están en una etapa de estabilización, al llegar a las 50 mil piezas mensuales, por lo que están trabajando en la comercialización efectiva. Detalla que actualmente trabajan con distribuidoras en algunos estados del país, "la distribuidora es quien entrega el producto", sin embargo, están explorando otros canales como son las redes sociales y desde luego el canal tradicional, que es colocar los bienes en un anaquel. Sobre la respuesta de las redes sociales comenta que ha sido muy positiva, "lo más importante en las redes es ser muy empático con el cliente y aquí en las redes son los comentarios de los productos los que más ayudan". Reconoce que sí se han enfrentado al obstáculo de la desconfianza que se genera en Internet, sobre si son una empresa establecida o bien si el producto va a llegar, al respecto, comentó que están establecidos en Torreón, Coahuila y es aquí donde se elaboran los productos, además de pertenecer a varias asociaciones donde se les exige tener todo en regla. La empresa actualmente cuenta con diez colaboradores y además está participando en el programa Jóvenes Construyendo el Futuro, el cual señala ha sido mucha retroalimentación, "los jóvenes han aportado mucho a la empresa y hemos aprendido mucho con ellos y creo que el aprendizaje también se ha dado de su parte". TRABAJA CON SADER Y FIRCO Alvarado Acosta comenta que las fuentes de financiamiento que ha obtenido la empresa han sido a través de la Sader, antes Sagarpa, "ellos nos ayudaron mucho en la cuestión técnica, nos ayudaron a elevar el nivel de producción de sábila y desde luego hacer una planta de mayor calidad, necesaria para los productos que elaboramos". Además de la Sader, también cuentan con el apoyo del Fideicomiso de Riego Compartido (Firco), destaca que este fideicomiso es muy benéfico para las empresas agroindustriales, "ya que prestan recursos sin intereses a cinco años, desde luego, el proyecto tiene que estar muy bien definido y ellos realizan visitas periódicas para evaluar los avances y la correcta aplicación de los recursos". Actualmente ya van para el tercer año del crédito. La empresaria lagunera reconoce que los obstáculos se dan a diario, pero precisa que si los emprendedores se enfrentan a las pocas opciones de financiamiento, "en mi caso es una fortuna porque la empresa es agroindustrial y se dieron estos apoyos por parte de Sader y Firco, pero sí es difícil captar mayor capital, para seguir creciendo, para impulsar la comercialización, crear nuevos productos, no es fácil, por eso el tiempo es oro".