Raúl Jiménez sorprende a niños en su escuela

El futbolista mexicano, Raúl Jiménez, se ha convertido en un estandarte del Wolverhampton dentro y fuera del terreno de juego.

En esta ocasión quedó demostrado no solo con los cánticos de la grada, sino con la reacción de unos niños a quién Raúl visitó en su salón de clase.

Mientras unos pequeños estudiantes en Wolverhampton, Inglaterra, aprendían sobre la conservación del lobo mexicano, Jiménez apareció en el aula, sorprendiendo a los infantes que no podían creer que su ídolo se encontraba cerca de ellos.

Raul Jimenez surprises kids in their classroom as they learn about the plight of the Mexican wolf.



Find out more about our new partnership with @WWF_Mexico https://t.co/g5YtyjqKkc pic.twitter.com/V9w9MdvEO7 — Wolves (@Wolves) February 5, 2020

Los niños inmediatamente comenzaron a cantar la porra que la grada realiza cada que el delantero mexicano mete gol a favor de los Wolves.

“There's something that the Wolves want you to know (Hay algo que todos los Wolves quieren que sepas) Best in the world he comes from Mexico (El mejor del mundo viene desde México) Our number nine (Nuestro número nueve) Play the ball and he'll score everytime (Juega la pelota y anotará todo el tiempo) Si Señor get the ball to Raul and he will score (Dale la pelota a Raúl y él marcará)”, se escucha en la letra de la canción.

Raúl Jiménez se dio tiempo de firmar algunas playeras que regaló entre los pequeños además de tomarse fotografías con el grupo.