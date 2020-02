Rosalía, orgullosa de compartir su música con Eugenia León

La cantautora mexicana Rosalía León dijo ser una mujer afortunada y está orgullosa del potente significado que adquirió su tema “Le perdí el gusto al respiro”, el cual aportó a nivel autoral para el disco “A los 4 vientos”, el nuevo material de Eugenia León que lanzará el próximo 7 de febrero.

“Me siento muy afortunada de que la reconocida Eugenia, quien ha hecho historia con cada uno de sus discos, ahora le dé valor a una canción de mi autoría, y eso sí me da prestigio, por qué no decirlo. Sólo ella podría cantar una canción así; sigue haciendo arte, a veces la música ya dejó de ser arte, pero ella sigue haciendo belleza estética, que precisamente ese es el arte”, afirmó la también guitarrista en entrevista-

En su opinión, muchas de las canciones que actualmente se escuchan se han olvidado de las hermosas palabras, extensas y profundas, “y una palabra dice tanto. Yo he viajado a Argentina, Chile, y qué bonito escriben, y ocupan todo el amplio léxico que tienen, y en México no nos podemos quedar atrás, al contrario, hay que retomar que una frase te deje pensando, que te llegue al alma, que te identifiques”.

Explicó que cuando compuso “Le perdí el gusto al respiro”, mucha gente que la oyó le comentó que tiene esencia, dice mucho, porque la letra está muy bien pensada. “Es una canción que tiene demasiado qué decir y a lo mejor hoy en día no se dice tanto. Hay quienes me han comentado que no les gusta que la gente piense tanto con una canción, pero no lo comparto. Me han dicho que mis letras son muy pensadas y eso me gusta”.

Rosalía aspira a que el público que escuche sus canciones se quede como cuando se termina de ver una película, que se abre un punto de vista y además la posibilidad de pensar, pero también que se nutra con el léxico, el castellano, “que no se permita creer que nuestra generación no piensa”.

La cantautora se prepara para lanzar “Ay de mí que tengo suerte”, una canción de su inspiración que comparte con Haydée Milanés. “Ella me invitó en su disco anterior y ahora es para mí un gozo poderle regresar esa colaboración ahora en mi álbum, en donde está ‘Rockeando el folklore’, y Raúl Verdecia, que es cubano”.

Rosalía León sigue componiendo para su próximo álbum, pero antes lanzará el que ya tiene listo en las plataformas digitales, donde dará a conocer sencillo por sencillo, como ahora lo dicta la industria musical.