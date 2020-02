Viajar a Nueva York está siendo muy inspirador: diseñador tzotzil

El diseñador chiapaneco Alberto López está ya en Nueva York con su propuesta de industria textil artesanal.

"Me he dado cuenta de que en Nueva York hay una gran variedad de diseñadores muy interesantes, pero todo se trabaja con telas industriales, casi no hay un trabajo artesanal y es por ello que creo que mis diseños han gustado tanto y llamado la atención", comentó en entrevista Alberto López.

El diseñador dijo que "estar en Nueva York es algo que jamás imaginé poder hacer y todavía hay muchas cosas que tengo que digerir. Pero está siendo muy inspirador este viaje, me he dado cuenta de todas las posibilidades que hay y de todo el trabajo por hacer".

Para Alberto todo este trabajo tiene un objetivo concreto: crear una casa de cultura donde niños y jóvenes aprendan el diseño textil y, a partir de ahí, tengan la oportunidad de mejorar sus vidas.

"Me encantaría lograr una mejor educación para la gente de mi entorno. Para esos niños que van a la escuela sin nada, con sus libros en la mano y descalzos, pero que a través del aprendizaje de un oficio pueden cambiar su futuro porque de ahí es de dónde yo vengo y lo que yo he vivido. Ese es mi objetivo y lo que me mueve a hacer todo lo demás", aseguró.