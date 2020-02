Selena Gomez lanzará línea de cosméticos en Sephora

Selena Gomez, cantante y actriz estadounidense anunció que en verano lanzará su línea de belleza, con la que buscará dar un mensaje de individualidad y aceptación.

Rare Beauty es el nombre de la marca, en concordancia con su el concepto y álbum de principios de año, Rare.

En un video en Instagram, Selena (de 27 años) dio el anuncio, además de probar diferentes labiales, sombras, rubor y esponjas de maquillaje, junto a expertos.

“Ser raro se trata de estar cómodo contigo mismo. He dejado de intentar ser perfecta. Sólo quiero ser yo", comenta en el clip; Gomez ha sido embajadora de varias marcas de moda.

Y agrega: "quiero que todos dejemos de compararnos entre nosotros, y simplemente comencemos a abrazar nuestra singularidad. No eres definido por una foto, un me gusta o un comentario. No se trata de cómo te ven otras personas, se trata de cómo te ves tú”.

Con su línea, la intérprete de Look at her now, se suma a Lady Gaga, Rihanna, Miranda Kerr y Victoria Beckham, entre otras famosas que han lanzado su marca.