Alfredo Adame prepara programa inspirado en Siempre en domingo

El actor Alfredo Adame aseguró que ante la crisis que vive la televisión, donde la producción de programas ha caído y se cerraron oportunidades de trabajo a los artistas, en estos momentos prepara tres proyectos para la pantalla chica, uno de ellos del corte de Siempre en domingo, con algo adicional que a la gente le va a encantar, porque la hará ganar premios.

En entrevista, detalló que el otro programa que arma es uno que ya tuvo y su éxito está probado, y uno más sería una especie de noticiario chacotero.

El también conductor se reservó con qué empresa alista los tres proyectos, porque dijo que ante el veto que le aplicó la televisora de San Ángel, e hizo que otras más, nacionales e internacionales, le cerraran las puertas, no quiere que le pase lo mismo. “No te digo para qué televisora, porque luego empiezan a mover sus redes”, justificó.

En su opinión, los patrocinios que actualmente tiene por las menciones de los productos que anuncia en radio y televisión, son suficientes para financiar los programas que prepara para la televisión.

En el plano familiar, aseguró que con sus hijos Alejandro, Sebastián y Vanessa, lleva una relación genial, de “locura”; lo que no pasa con Diego, el mayor, con quien no se habla, “ni tengo interés de hablar con él, ni de llevarla con él ni nada”.

De Mary Paz Banquells, quien fue su esposa, dijo: “De esa señora, ni me acuerdo, no la conozco, ni nunca la conocí. No quiero saber nada de esa señora, ni de su familia, tampoco de Diego. Y de todas las demás (relaciones sentimentales)… bla, bla, bla”.

En el aspecto personal, aseguró que está muy bien, que es un hombre feliz que vive solo. “Me levanto en las mañanas con una sonrisa, como si de verdad estuviera en el limbo”.

Admitió que ha tenido algunos intentos de empezar una relación sentimental, pero en realidad no ha ligado nada. “Mira, ya estoy muy amañado, entonces un hombre de mi edad, de poco más de 60, pues ya trae muchas mañas, ya me la sé, no es fácil. Voy a intentarlo, no he desechado el amor, claro que sí voy a buscar una pareja, y si no se da, ni modo”.

Insistió que es un hombre totalmente feliz y que no tiene agrio el carácter. “Nunca me lo pudieron agriar ni nada, no siento soledad, disfruto mucho la soledad, hago muchas cosas buenas desde que abro el ojo. A veces la gente podría pensar que hago corajes todo el tiempo, pero no, soy un hombre feliz, contento, no necesito otra cosa más que trabajar y el cariño de mis hijos”, finalizó.