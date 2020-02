El día que Joan Sebastian cambio a Maribel Guardia por Arleth Terán

Los usuarios de internet han revivido un escándalo ocurrido hace unos años que involucra a Maribel Guardia. La información en específico se trata de cuando la cantante reveló que su expareja, el fallecido cantante Joan Sebastian, le fue infiel varias veces con Arleth Terán.

La actriz de Que madre tan padre y Prisionera de amor es una de las mujeres más queridas y admiradas en México, ya que a pesar de tener 60 años de edad luce un cuerpo envidiable, además por lo dedicada y apasionada que ha sido en su trabajo.

Pese a ser bella por dentro y por fuera, a "El Poeta del Pueblo" no le fue suficiente y le fue infiel más de una vez, pues así lo confesó la cantante hace unos años en diversos programas de espectáculos.

Maribel Guardia expresó que las infidelidades de Joan Sebastian no las podía perdonar, ya que no era un error que él cometía, sino una conducta repetitiva que el cantante no pudo modificar.

La intérprete de Besos Callejeros siempre se dijo consciente que no era culpa de la actriz Arleth Terán, pues ella era una chiquilla y nunca pensó en agredir su persona, puesto que el nacido en Juliantla era su esposo en ese tiempo y él tenía que darle su lugar.

Y aunque siempre hubo polémica si la también modelo le había dado una cachetada a la intérprete en La reina soy yo, ella misma dijo que nunca lo hizo.

"Sabes que no puedes vivir equipajes pesados en tu espalda. La vida es muy difícil. Para andar cargando con el pasado, tienes que dejarlo ir y vivir este presente. Ahí entendí yo que él era un mujeriego empedernido y que no iba a cambiar. Y bueno yo creo que no cambió".

Incluso contó en un programa de Univisión que Joan Sebastian a veces lo llamaba y le decía, "De la que te salvaste, Guardia. De la que te salvaste".

"Pero era un hombre con valores, un hombre que yo admiraba mucho y siempre lo admiré hasta el último momento de su vida. Lo admiré y lo respeté", agregó la actriz.

La infidelidad provocó que su relación terminara luego que ella no iba a permitir que le siguieran faltando al respeto. La conductora aseguró en Netas Divinas en 2016 que el amor que existía entre ellos dos se transformó en amistad y que ella nunca va a dejar de amarlo porque fue parte de su familia y tienen en común a su hijo Julian Figueroa.

Maribel Guardia y Joan Sebastian contrajeron matrimonio en 1992 y se divorciaron en 1996. El cantante y compositor mexicano falleció el 15 de julio de 2015.