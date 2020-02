Marco Fabían es presentado con el Al Sadd que dirige Xavi

El futbolista mexicano, Marco Fabián ha sido presentado con su nuevo club, el Al Sadd de Qatar, equipo dirigido por Xavi Hernández.

En días pasados el club qatarí confirmó la llegada de Fabián, mencionando que haría los exámenes médicos para después estampar su rubrica en el contrato, algo que sucedió este miércoles.

El Al Sadd publicó en sus redes sociales las fotografías de la contratación del mediocampista mexicano, enfundándose en la playera del equipo, además de presumir el número 33, que será el que portará durante su aventura por la península arábiga.

Marco también se pronunció en sus redes sociales, asegurando sentirse bien luego de contratarse con el club qatarí.

"Un nuevo reto empieza hoy” escribió Marco Fabián en inglés, español y árabe, agregando una carta en las imágenes de su presentación.

“Hoy me encuentro muy contento porque inicia un nuevo capítulo en mi vida. Como ya muchos saben, me encuentro en Doha, Qatar, para incorporarme a mi nuevo equipo, el Al Saad SC, el cual es dirigido por un icono del fútbol mundial como Xavi Hernández, de quien espero aprender mucho y sobre todo aportar mi experiencia, disciplina, pasión y compromiso para el bien del equipo. Ser parte del equipo más ganador de la Q-League, sin duda que será muy enriquecedor en mi carrera. Seguiré haciendo lo que más me gusta en mi vida: jugar y disfrutar el fútbol", sentenció el futbolista.