La Academia revela lista de favoritos a los Premios Oscar por error

La publicación que fue subida en su cuenta de Twitter ya no se encuentra, pero sí un mensaje donde se puede leer una disculpa por un "pequeño problema" que sucedió.

En la nueva publicación, que fue subida el lunes a las 23:00 horas, se indicó que la academia que otorga el máximo galardón en el mundo cinematográfico tuvo un "pequeño problema en Twitter" luego que una quiniela parecía "provenir de nuestra cuenta".

"No lo hizo (lanzar la quiniela). Este error ya está resuelto. Y revelaremos nuestras selecciones el domingo", agregó la AMPAS.

We invited fans on Twitter to make and share your #Oscars predictions.



A ton of you already have!



A brief issue on Twitter made some of yours look like they came from our account.



They didn’t. This error is now resolved.



And we’ll reveal our picks on Sunday.