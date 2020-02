Montserrat Oliver revela cómo Yolanda Andrade la enamoró

Por más de una década, Montserrat Oliver y Yolanda Andrade mantuvieron un intenso noviazgo.

Fue hace 20 años cuando inició la relación amorosa entre ambas, siendo Oliver quien recientemente reveló cómo fue que Yolanda Andrade la enamoró.

Montserrat, contó en el programa MoJoe que en aquel entonces ella no vivía en México, pero por motivos de trabajo llegó al país para ser imagen de una marca de alcohol.

Fue durante la grabación del comercial donde, además de parte del elenco de Televisa, estaba también Yolanda, quien puso su mirada en la rubia.

“Yo la vi y dije, ‘¡Dios mío, si existes, manifestate!’ o sea, si a mi esa mujer me hace caso, o sea cuelgo los hábitos, y los colgué, me porté bien, se acabó, ya le dije a todo el elenco que tenía en ese momento, todas por favor ya no me vean, no me saluden, no nada”, agregó Andrade durante el relato.

Por su parte, Montserrat dijo que al darse cuenta de que Yolanda le estaba coqueteando, se le secó la garganta mientras comían en un restaurante tras terminar de grabar.

“Se me secó la garganta, porque me hablaba, me decía y yo dije, ‘esta me está tirando el ped*, ¿será?’ Me quedé muda, no podía hablar”.

Fue el detalle después de la comida lo que terminó por agradar Andrade a Oliver, ya que le envió un postre a su camerino.

“De repente llegando me tocan para decirme que me mandaban algo, y abro y eran dos helados, y una notita que decía ‘felicidades por tenerme’, con su teléfono por supuesto”, dijo la conductora que ahora está por casarse con Yaya, ceremonia en la que Yolanda se ha encargado de coordinar los invitados.