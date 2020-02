Rechaza Jurisdicción Sanitaria alerta por brote de influenza H3N2 que circula en redes

El jefe de la Jurisdicción Sanitaria número 6, César del Bosque negó que exista una alerta por un brote de influenza H3N2 como circula en redes sociales y grupos de WhatsApp.

"No hay tal alerta, inmediatamente se mandó a investigar por parte de personal de Epidemiología", dijo.

Mencionó que no se debe jugar con eso pues genera alarma en la población.

"El tema es que no podemos jugar con esto porque luego hay gente que se asusta de más, a nosotros no nos asusta de más, nos preocupa que la gente levante vuelo cuando no existe".

De haber dos o uno o cuatro casos donde se hagan las pruebas rápidas y la confirmatoria, se deben de notificar a la Jurisdicción Sanitaria para mandar una muestra al laboratorio estatal, que es el único certificado para poder declarar confirmatoria una enfermedad, lo cual no ha sucedido.

Pide a los padres de familia no caer en alarma por algo que es falso.