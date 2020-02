Conductor de ESPN y Televisa se 'enganchan' en redes sociales

Después de la polémica victoria de América sobre La Franja del Puebla en el partido pendiente de la Jornada 1 del Clausura 2020, el comentarista de ESPN, David Faitelson y el conductor de Televisa, Jorge Van Rankin, se engancharon en redes sociales.

Todo comenzó cuando David Faitelson analizaba en redes sociales el triunfo de las Águilas y en uno de sus twitts escribió que el cuadro azulcrema fue beneficiado por el VAR.

Jorge Van Rankin respondió que ya no dijera "tonterias", pues a su apreciación, estuvieron bien marcadas las acciones en las que intervino el VAR.

Faitelson no aguantó y respondió con un mensaje en el que incluso invitó a Van Rankin a "ya no cambiarle de canal, si no le gusta la opinión de otras personas".