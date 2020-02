Unos 15 millones de trabajadores mexicanos carecen de seguridad social

En México, unos 15 millones de personas con trabajo asalariado carecen de afiliación a la seguridad social, lo que representa el 43 por ciento de los trabajadores formales del país, de acuerdo con el cuarto Informe de Trabajo Digno, de la asociación civil Acción Ciudadana Frente a la Pobreza.

En conferencia de prensa, Rogelio Gómez Hermosillo, coordinador de esta iniciativa creada en 2015 con la participación de más de 60 organizaciones de la sociedad civil, destacó también que en el mundo de trabajadores asalariados se comenten diversas violaciones a los derechos laborales y también humanos de los mexicanos.

Precisó que esta violación de no darle seguridad social a los empleados por las micro, medianas y grandes empresas, es peor en los sectores de la agricultura, ya que el 85 por ciento no tiene esta prestación de ley, de la construcción que el 70 por ciento no tiene seguridad social.

“Los sectores económicos con mayor violación de la obligación de la seguridad social para personas con trabajo asalariado son: la agricultura (85%), los servicios diversos, que incluye el trabajo en el hogar (84%), y la construcción (70%); pero también otros sectores económicos tienen resultados menores, no están bien”.

Apuntó que el más elocuente caso es el gobierno, donde el 16 por ciento de personas con trabajo asalariado carece de seguridad social, y que es inaceptable, que el 14 por ciento de personas asalariadas en la salud y la educación, como maestros, enfermeros y doctores, carezcan de este derecho.

“Casi 6 de cada 10 personas que trabajan en la industria restaurantera, hotelera y de servicios turísticos, es decir, el 57 por ciento, también carecen de seguridad social. Desde la sociedad civil reiteramos la propuesta de separar la salud y la seguridad social del contrato de trabajo, porque la salud es un derecho humano y debe ser universal”, afirmó.

El informe destaca también que no importa si el trabajador dedica mucho o poco tiempo a trabajar, pero si aseguró que “trabajar mucho no garantiza salario suficiente ni tampoco derechos laborales básicos”.

“Trabajar más no garantiza tener salario suficiente. El 47 por ciento de quienes trabajan entre 49 y 56 horas y el 49 por ciento de quienes trabajan más de 56 horas a la semana, carecen de salario suficiente para adquirir la canasta básica para su familia”, dijo.

Sin embargo, reveló que en este análisis estadístico se ve una mejora en condiciones salariales de 858 mil personas con trabajo asalariado, por lo que se debe mantener la recuperación gradual del salario mínimo.