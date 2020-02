Diputado boliviano pide a la DEA investigar a Evo Morales por narcotráfico

Un diputado boliviano entregó este miércoles una carta a la Embajada de Estados Unidos en Bolivia solicitando que la Administración para el Control de Drogas (DEA, en inglés) inicie una investigación internacional por delito de narcotráfico en contra del expresidente Evo Morales.

"Hemos venido a solicitar de manera muy formal y respetuosa al encargado de Negocios de Estados Unidos que haga llegar esta misiva a las autoridades de la DEA para que se inicie una investigación internacional sobre este ilícito", expresó el diputado de Unidad Demócrata (UD), Tomás Monasterio.

La carta está dirigida al encargado de Negocios de Estados Unidos en el país, Bruce Williamson, lleva la rúbrica de Monasterio y va acompañada de "un cuerpo de pruebas" para sustentar su solicitud.

Según el diputado, existen "antecedentes de sobra" y "fuertes indicios" para creer que el país se convirtió en un "narco-Estado" en los últimos catorce años, que fue "manejado y protegido en un alto grado de complicidad de las altas esferas del Movimiento Al Socialismo", el partido de Evo Morales.

Monasterio expresó que existen "más de un centenar de antecedentes de casos que vincularía al Gobierno del expresidente Morales" con hechos de narcotráfico.

El diputado aseguró que en el país han estado operando organizaciones criminales vinculadas al Primer Comando Capital (PCC) de Brasil y otras que tienen nexos en Colombia y México.

"Vamos a esperar que la DEA haga un pronunciamiento lo antes posible dando la aceptación del inicio de la investigación", manifestó.

El parlamentario aclaró que no está pidiendo que esa entidad estadounidense vuelva al país, sino que inicie una investigación en contra de Morales.

Por parte del partido de Evo Morales, el MAS, el senador Efraín Chambi expresó a los medios en La Paz que respeta la iniciativa de Monasterio, pero subrayó que lo que prima es la postura del Ejecutivo transitorio que señaló que no prevé el retorno de la DEA al país.

"La DEA no debe retornar, no va a retornar el país", comentó, al subrayar que Bolivia es un Estado soberano que no necesita ayuda foránea en la lucha contra el narcotráfico.

El presidente de la Cámara de Diputados de Bolivia, Sergio Choque, también del MAS, confió en que la presidenta interina de Bolivia, Jeanine Áñez, desacredite esta iniciativa del diputado de UD, la formación por la que era senadora antes de sumir el poder de forma transitoria.

El mes pasado, el Ministerio de Gobierno (Interior) de Bolivia aseguró en un comunicado que la presidenta transitoria del país, Jeanine Áñez, no gestiona el retorno de la entidad estadounidense.

Morales expulsó en 2008 al entonces embajador estadounidense, Philip Goldberg, y a la DEA acusándoles de una supuesta conspiración.

En 2013 hizo lo mismo con la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (Usaid, en inglés) bajo las mismas acusaciones, que Estados Unidos siempre ha rechazado.

En noviembre pasado, el Gobierno de Áñez nombró un embajador "en misión especial" no permanente en Estados Unidos por primera vez en once años tras la expulsión de Goldberg, tras anunciar un acercamiento a ese país después del distanciamiento durante la etapa de Morales.