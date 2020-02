Clark y Videgaray discuten sobre las 'terapias de conversión'

Luego de que en el programa Que importa, conducido por Eduardo Videgaray y José Ramón Sancristóbal “El Estaca”, hablarán sobre Mauricio Clark (hoy Franco Clark) y su supuesta recaída en la homosexualidad, este último les respondió en una publicación a través de su cuenta de Twitter.

“Queridos @jrsestaca y @EVIDEGARAY, ¿saben cuando dejé de hablar sobre la vida de los demás?”. Cuando tuve el valor de autocriticarme. Fue entonces que me di cuenta que señalaba y juzgaba a los demás, porque mi vida estaba tan deshecha y tan desordenada que no me atrevía a verme”, contesta a los conductores en un post publicado el pasado 2 de febrero.

Queridos @jrsestaca y @EVIDEGARAY, ¿saben cuándo dejé de hablar sobre la vida de los demás?



Cuando tuve el valor de autocriticarme. Fue entonces que me dí cuenta que señalaba y juzgaba a los demás, porque mi vida estaba tan deshecha y tan desordenaba que no me atrevía a verme. — Franco Clark(@clarketo) February 3, 2020

Ante ello, Eduardo Videgaray no se quedó callado y le pidió que dejara de desinformar a la gente con temas como las terapias de conversión.

Tu vida me vale madres. Deja de desinformar a la gente con pendejadas como las “terapias” de conversión. https://t.co/ADJe0SJBhH — Eduardo Videgaray (@EVIDEGARAY) February 4, 2020

La molestia de Clark surgió luego de que en el programa Que importa, hablaran sobre algunas de sus declaraciones en las que menciona que ha tenido algunas tentaciones fuertes y que había caído en pornografía gay.

Por lo que finalmente Clark respondió, “Querido colega (Videgaray), que tristeza me da leerte así. Siento mucho lo que has pasado y como profesional, te invito a que investigues que ese invento que estoy a favor de las “terapias de conversión” (sic) viene de dos Senadoras quienes me echaron a andar al LGBT, mucho antes de aquel tuit.