'Soy guapo, rico, buen jugador' y otras frases famosas de Cristiano

Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro nació hace 35 años en Funchal, Portugal. A base de mucho trabajo se ha convertido en uno de los mejores jugadores de la historia, un icono de la generación y por eso todo lo que diga tiene interés.

Aquí 35 de sus más famosas frases en su cumpleaños 35.

1. La experiencia te hace entender que jugando en equipo y siendo solidario se alcanzan mayores objetivos

2. Mi fuerza mental es muy importante para mí.

3. No hay nada malo en soñar en ser el mejor jugador del mundo. Se trata de intentar ser el mejor. Seguiré trabajando duro para conseguirlo, esta dentro de mis posibilidades.

4. Algunos fans me abuchean y silban porque soy guapo, rico y buen jugador. Me envidian.

5. Aún recuerdo cuando mi maestra me decía que el futbol no daba de comer.

6. No quiero ser comparado con nadie, me gustaría imponer mi propio estilo de juego y hacer lo mejor para mí y para el club.

7. Sin futbol, mi vida no valdría nada.

8. Cada temporada es un nuevo desafío para mi, y siempre me propongo mejorar en términos de partidos, goles y asistencias.

9. No soy un perfeccionista, pero me gusta sentir que las cosas se hacen bien. Más que eso, siento una necesidad interminable de aprender, de mejorar, de involucrarme, no solo para agradar al entrenador y a los aficionados, sino para sentirme satisfecho conmigo mismo.

10. Estaré muy orgulloso si un día tengo la misma estima que George Best o David Beckham. Es en lo que estoy trabajando.

11. Yo sé que al que le gusta el futbol, le gusto yo.

12. Hoy hay oportunidades que nadie sabe si volverán a aparecer en el futuro.

13. El talento no lo es todo. Lo puedes tener desde la cuna, pero es necesario aprender el oficio para ser el mejor.

14. La gente tiene que entender una cosa: a los 18, llegué a un club de ensueño como el Manchester United. Era un sueño hecho realidad. Pero, incluso en ese momento, estaba pensando en jugar en Inglaterra algunos años y luego ir a jugar a España. Incluso en ese momento estaba pensando así, y siempre di el 100%.

15. Estoy orgulloso de jugar para el Real Madrid porque me divierto; cuando no te diviertes es un signo de que es el momento para marcharse. Por ahora, estoy feliz aquí en el mayor club del mundo.

16. Estoy muy feliz de firmar por el mejor club del mundo y especialmente orgulloso de ser el primer portugués de jugar para el United.

17. Quiero ganar, independientemente de donde sea.

18. Mi padre siempre estaba de buen humor, amaba el futbol. Me entristece un poco porque si pudiera disfrutar de verme ahora, lo que he logrado, eso sería lo mejor de su vida. Pero estoy seguro de que él me cuida desde arriba.

19. Cuando pierdes a alguien que amas tanto, sobrevivir a la pérdida es difícil.

20. También tengo mis defectos, pero soy un profesional al que no le gusta perder o fallar.

21. Prácticamente no tengo vida privada. Ya estoy acostumbrado a ello. Si, a veces es duro, pero es la elección que tomé.

22. Es obvio que molesta a la gente cuando gana el Real Madrid. Les pone celosos.

23. Si Dios no agrada a todos, no les voy a agradar yo.

24. ¿Por qué mentir? No voy a ser un hipócrita y decir lo opuesto a lo que pienso, como hacen otros.

25. Aún aprendo, pero creo que es lo mejor de la vida tener un hijo.

26. Soy consciente de que sean cuales sean las circunstancias, siempre habrá especulaciones sobre mí.

27. Nunca prometo nada. No prometo nada a mi madre. No prometo nada a los aficionados.

28. Demasiada humildad es un defecto.

29. Para mí, ser el mejor significa probarlo en diferentes países y campeonatos.

30. Sé que si marco ganaremos el partido.

31. Es mi convicción que no hay límites para aprender.

32. Muchos jugadores jóvenes han triunfado en el United. ¿Por qué no me puede ocurrir a mi? No estoy preocupado por ser joven. Es un incentivo para hacerlo lo mejor que pueda.

33. Me motiva mucho que la gente se interese por mí.

34. No tengo que demostrar nada a nadie. No hay nada que demostrar.

35. Lo que hago como jugador individual solo es importante si ayuda al equipo a ganar. Eso es lo más importante.