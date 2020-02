Silvia Pinal aclara supuesta inyección de plástico en su cara

Tras volverse tema por supuestamente haberse inyectado plástico tras una intervención estética en su rostro, Silvia Pinal decidió dar su versión.

Fue durante una entrevista para Ventaneando, donde la primera actriz desmintió lo publicado por la revista TVNotas, pues asegura que está bien sin hacerse nada.

“Perdón qué me inyecté. Orientenme para cuando necesite me pongo. Pues si no me dejan sola, además no tiene nada de malo si lo hubiera hecho, es humano que quiera uno siempre estar bien, pero en este caso estoy siempre bien sin hacerme nada”, declaró para dicho programa de espectáculos.

Sin embargo, Pinal reconoció que hace unos años se sometió a una cirugía plástica para verse mucho más joven en uno de sus papeles, pero desde entonces no se ha vuelto a someter a ningún procedimiento de belleza, pues prefiere mantener su rostro intacto.

“Yo me hice una cirugía hace muchísimo tiempo, porque necesitaba yo para una película una caracterización buena, entonces me mandaron a que me hiciera yo la operación y salí muy bonita, muy chiquita y muy jovencita, pero de eso acá han pasado ya fácil veinte años”, dijo la madre de la cantante Alejandra Guzmán, misma que recientemente publicó una fotografía en la que aparece junto a su madre, por lo que ambas fueron objeto de críticas por los cibernautas, pues aseguran que sus rostros han cambiado bastante.