Crece demanda por pilotos de aviación comercial en México

En México, la aviación comercial está creciendo de manera más acelerada, lo que genera una gran demanda por pilotos.

El año pasado, el transporte de pasajeros creció 12% en el país, mientras que en Estados Unidos se incrementó 5.7% y en Brasil 4.5%, de acuerdo con cifras de la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA, por sus siglas en inglés). Las aerolíneas están incorporando más aviones a su flota y requieren de más pilotos.

De acuerdo con la Asociación Sindical de Pilotos Aviadores de México (ASPA), cada año egresan alrededor de 400 pilotos de las diferentes escuelas privadas en el país, pero son insuficientes. Por esta razón, las firmas mexicanas lanzan convocatorias públicas para contratar pilotos y sobrecargos.

Héctor Dávila, director de América Vuela, comentó que el crecimiento de la aviación comercial obliga a las aerolíneas a contratar a pilotos muy jóvenes, con poca experiencia y pocas horas de vuelo.

"No se había dado un fenómeno como ahorita. Hace 20 años no había trabajo. Aeroméxico y Mexicana se basaban en las recomendaciones de sus sindicatos para hacer las contrataciones, no había convocatorias", recordó.

Actualmente, los requisitos para ser piloto en una aerolínea comercial son tener 18 años, haber concluido la carrera [que dura dos años] y contar con 180 horas de vuelo. En comparación, en Estados Unidos se requiere un mínimo de 23 años, mil 500 horas de vuelo y, de preferencia, una licenciatura.

"Esta reglamentación más fuerte en Estados Unidos ha permitido que tengan un récord perfecto en seguridad aérea, cosa que en México no sucede", destacó Dávila.

Al ser una carrera cara, pero de alta demanda, los pilotos mexicanos se contratan recién egresados con sueldos mínimos de 40 mil pesos al mes en una aerolínea de bajo costo. Sin embargo, cuando logran subir a una empresa más grande, como Aeroméxico, prácticamente duplican su suelo, y si se convierten en capitanes de un Dreamliner pueden ganar hasta 200 mil pesos libres al mes.

Después, si los contrata una aerolínea extranjera como Emirates, un primer oficial empieza ganando 240 mil pesos al mes y un capitán 300 mil pesos mensuales. Por eso se da el problema de la rotación.

El año pasado, de las 700 cartas que ASPA repartió para concursar por 220 plazas de piloto en Aeroméxico y Aeromar, 55% se entregaron a pilotos que ya laboraban en aerolíneas de bajo costo y el resto a pilotos de aviación privada, regional y carguera.

De acuerdo con estimaciones de Boeing, en Norteamérica se requerirán 95 mil pilotos entre 2015 y 2034.